Ford Bronco Fire Command: è pronto a tutto

La Ford Bronco è un’auto iconica, una vettura che ha fatto la storia del Brand dell’Ovale Blu e che adesso è tornata nella sua versione contemporanea, ma ovviamente non è passata inosservata ai tuner, e così ecco che BDS Suspension ha realizzato una variante del fuoristrada americano dal fascino unico.

Si ispira alle auto dei vigili del fuoco

Il suo nome, Fire Command, è già esplicativo della sua missione: essere pronta a tutto. Infatti, questa vettura è attrezzatissima e prende spunto dalle auto dei vigili del fuoco. Nello specifico, troviamo la livrea rossa con tanto di adesivi a richiamare il logo dei pompieri, i fari a LED sono affiancati da una serie di gruppi ottici accessori posizionati sul parabrezza, per una potenza di luce ineguagliabile. Il cassone e la parte superiore dello stesso sono stati rivisitati per accogliere tutta l’attrezzatura del caso, mentre le grandi ruote, pronte a superare ogni ostacolo, sono sormontate da passaruota rivisti ed ancorate a sospensioni specialistiche, e non manca il verricello per uscire fuori da ogni situazione.

L’abitacolo attrezzato non rinuncia alle personalizzazioni

L’abitacolo offre una livrea bicolore con evidenti richiami a quella esterna, mentre i poggiatesta presentano il logo che all’esterno è visibile sulle portiere. Ci sono anche il roll-bar, le soglie battitacco Ford Performance, ed un sistema di navigazione Garmin Overlander.

Cambio manuale e acceleratore ottimizzato

La meccanica presenta un nuovo scarico ed un acceleratore ottimizzato per sfruttare al meglio la potenza erogata attraverso la trazione integrale dal 2.3 EcoBoost che lavora insieme ad un cambio manuale a 7 rapporti. Insomma, una guida selvaggia per un’auto che non si spaventa di nulla e può arrivare praticamente ovunque.