Ford Bronco: 6 concept per il SEMA 2021

Ford Performance ha presentato sei concept della sua fuoristrada Bronco che porterà all’annuale SEMA Show, che si svolgerà dal 2 al 5 novembre. I prototipi sono stati progettati per mostrare gli accessori aftermarket offerti per la nuova gamma Bronco e Bronco Sport, non solo da Ford Performance, ma anche da altre aziende indipendenti.

2021 Bronco RTR Fun-Runner by RTR Vehicles

Progettato da Vaughn Gittin Jr., questo concept si basa sul modello Badlands a due porte e aggiunge una soundbar, una pellicola protettiva per la vernice e battitacco personalizzati. È inoltre dotato di uno scarico sportivo con doppi terminali cromati neri che contribuiscono a darle un sound che si abbina al look. Tutte le parti sono offerte da Ford.

RTR ha anche aggiunto un assale anteriore Ultimate Dana 44 FDU, un assale posteriore semi-flottante Ultimate Dana 60 con specifiche a lunga escursione, assali CV Performance RCV, sospensioni coilovers Fox Performance Elite 2.5 e un kit di ammortizzatori a escursione lunga. Il SUV è dotato inoltre di ruote forgiate RTR Tech 6 e pneumatici fuoristrada da 37 pollici.

2021 Bronco by BDS Suspensions

BDS, un’azienda consociata di Fox Shocks, ha creato questo prototipo focalizzato all’uso fuoristrada e basato sulla serie Black Diamond a due porte della Bronco. È dotato di un sistema UCA BDS da quattro pollici con coilovers Fox 2.5 PED, bracci di controllo posteriori regolabili BDS e barra di scorrimento, disconnessione della barra stabilizzatrice e pneumatici BFGoodrich KM3 da 37 pollici.

Monta anche paraurti CrawlTek Revolution con supporti incassati, ganci di recupero, un supporto per verricello e ganci di recupero nella parte posteriore, un hardtop per mezzo camion, gradini di scorrimento CrawlTek, un vassoio scorrevole CG1000XL personalizzato CargoGlide e un compressore d’aria sottocofano ARB TwinAir.

2021 Bronco by Tucci Hot Rods

Questo veicolo quad-track è pensato per avventure sulla neve ed è basato sulla Badlands Bronco a quattro porte. È dotato di cingoli quad Mattracks serie 88, vano portaoggetti Ford, un porta-snowboard piatto e un portapacchi con piattaforma Yakima LockNLoad.

Riceve anche una barra luminosa Rigid Light Shop Adapt, Radiance Pod e un kit Rock Light, oltre a un verricello e pedane anteriori retrattili per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo.

2021 Bronco BAJA FORGED by LGE-CTS Motorsports

Basato sull’Outer Banks Bronco a quattro porte, questo concept è stato progettato da Theresa Contreras, un veterano costruttore del Ford SEMA e fondatore di BAJA FORGED Parts. Combina l’avventura fuoristrada con il comfort grazie a un frigorifero di bordo, una soundbar premium, un organizer per il carico e paraurti personalizzati.

Dispone inoltre di sollevatore a sospensione ICON Vehicle Dynamics 3.0, luci rock fuoristrada Ford Performance Parts, tavolino pieghevole del portellone della casa automobilistica, parafanghi BAJA FORGED e un supporto per la ruota di scorta.

2021 Bronco Sport BAJA Forged by LGE-CTS Motorsports

Questo SUV è stato creato da Sara Morosan, comproprietario di LGE-CTS, e si basa sulla versione Bronco Sport Badlands 2021. È dotato di un sollevatore per le sospensioni da 2 pollici, cursori da roccia, luci fuoristrada e parafanghi personalizzati.

Il suo motore EcoBoost da 2,0 litri è potenziato con uno scarico ad alte prestazioni Cat-Back Borla e monta anche un sistema di sospensioni ICON Vehicle Dynamics, barre antirollio anteriori e posteriori di Hellwig Suspension Products. Ha anche paraurti BAJA FORGED, una barra luminosa montata sul tetto e un verricello.

2021 Bronco Sport by CGS Performance Products

Dotato di una presa d’aria fredda CGS Performance Products e di uno scarico cat-back rivestito in ceramica nera, questo prototipo si basa sulla Bronco Sport Badlands. Presenta anche luci da roccia Rigid Light Shop, ruote Reserve Forged e pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T III da 17 pollici, mentre all’interno sono presenti coprisedili personalizzati.

Novità Ford Performance

Insieme a queste concept, Ford Performance coglierà, al SEMA 2021, anche l’occasione per svelare nuovi optional. Tra questi una nuova unità a trazione anteriore che supporta un set di ingranaggi fino a 5,38:1 che, secondo Ford, offre un significativo vantaggio in termini di prestazioni fuoristrada.

Ford Performance ha anche sviluppato diversi nuovi componenti del telaio per la Bronco a due e quattro porte. Questi includono una cremagliera dello sterzo per impieghi gravosi e le estremità dei tiranti per migliorare la durata del sistema di sterzo con carichi elevati. Non manca un upgrade delle prestazioni per il motore EcoBoost da 2,3 litri che può essere caricato tramite uno strumento di scansione Pro-Cal 4 sulla porta OBDII.

E ancora la Casa Nordamericana offre nuovi cerchi Method Race da 17 pollici per la Bronco che saranno disponibili direttamente presso i concessionari dell’Ovae Blu. Le ruote da 17×8,5 pollici Method 703 Bead Grip sono realizzate in alluminio A356 trattato termicamente con tecnologia bead grip brevettata per la sicurezza quando si corre a basse pressioni fuoristrada.