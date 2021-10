Ford brevetta i fari con luci LED personalizzabili

Le tecnologie dedicate ai sistemi di illuminazione delle auto stanno facendo passi da gigante, in particolare con l’avvento delle luci LED, ormai le “vecchie” lampadine a incandescenza e i proiettori allo Xeno sembrano oggetti da preistoria. I diodi luminosi infatti permettono di ottenere un fascio di luce in grado di illuminare sempre più lontano e di offrire una migliore visione notturna. Ma le tecnologie legate alle Luci LED permettono anche di rendere la firma luminosa di una vettura più accattivante e soprattutto personalizzabile.

LED personalizzabili

L’ultima novità in questo campo arriva da Ford: alcuni bozzetti diramati in rete mostrano infatti un nuovo brevetto registrato dalla Casa dell’Ovale Blu, relativo ad un dispositivo che consente di accedere al faro anteriore o a quello posteriore direttamente dal lato interno. Una volta aperto, questo piccolo ingresso permette di accedere ad un pannello nel quale risulta possibile installare un inserto removibile sulla parete interna del fanale.

Sulla parete nell’alloggiamento della lampada troviamo una fonte di luce secondaria che consente di illuminare separatamente l’inserto rimovibile, facendolo in questo modo risaltare dall’esterno quando il sistema di illuminazione dei fari risulta acceso. Nei documenti trovati in rete viene inoltre spiegato che questo sistema può essere applicato a qualsiasi tipo di gruppo ottico delle automobili, compresi gli indicatori di direzione. Il risultato sarebbero delle luci caratterizzate da forme geometriche altamente personalizzabili.

Optional o accessorio after-market?

Non è invece stato specificato se si tratta di un sistema che verrà reso disponibile come optional sulle future Ford, oppure se si tratta di un dispositivo after-market da montare anche dopo l’acquisto della vettura. Con ogni probabilità, la Casa dell’Ovale blu possibile che Ford offra inserti rimovibili aggiuntivi come parte delle opzioni sulle nuove auto, per rendere più personale e gradevole l’aspetto di ogni singolo modello.