Fiat Topolino: le one-off dedicate a Mickey Mouse in esposizione al Lingotto

Lo scorso anno aveva fatto molto clamore l’iniziativa di Fiat che aveva svelato delle one-off della sua Fiat Topolino a tema Disney come omaggio al legame con Mickey Mouse. Oggi vi segnaliamo che queste esclusive opere uniche sono state esposte presso la rampa nord del Lingotto. Le creazioni artistiche esclusive sono disposte lungo il percorso del centro commerciale Lingotto, accompagnando i visitatori in una piacevole passeggiata verso La Pista 500 e Casa 500.

FIAT ha celebrato il centenario di Disney con una creazione unica, ideando cinque versioni tematiche della nuova Fiat Topolino ispirate all’iconico personaggio di Topolino. Una di esse ha preso forma grazie alla collaborazione speciale con l’artista Disney Giorgio Cavazzano, mentre le altre quattro, sviluppate dal FIAT Centro Stile e ispirate dalla creatività Disney, si inseriscono in diversi contesti artistici: storico, moderno, street e astratto.

L’esposizione delle cinque opere d’arte è pensata come un dono aperto a tutti: dai turisti curiosi alle famiglie, dai fan di FIAT e Disney agli abitanti di Torino. Le opere, nonostante le loro dimensioni ridotte, emanano un grande fascino, trasformando la città in un vivace scenario di colori e valore artistico. Ricordiamo che la nuova Fiat Topolino ha fatto il suo debutto proprio al Lingotto lo scorso 4 luglio. La vettura è un quadriciclo elettrico su base della Citroen AMI che viene prodotto da Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco. In Italia i prezzi di listino per acquistare questo veicolo partono da 9.890 euro.