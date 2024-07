Fiat Topolino: la microcar si compra da Unieuro

Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo, e Fiat, storico produttore automobilistico, uniscono le loro forze per promuovere la Topolino. La collaborazione tra Fiat e Unieuro rappresenta un’innovazione significativa nel settore della mobilità sostenibile. Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth, ha spiegato che la partnership nasce dalla consapevolezza di entrambe le aziende di essere leader nei rispettivi settori.

Fiat Topolino, si parte da 9.890 euro

La Topolino non è una semplice automobile, ma un dispositivo di mobilità progettato per rispondere alle sfide future in termini di propulsione, stile e funzionalità. Disponibile in 20 punti vendita Unieuro e online, la Topolino è accompagnata da una gamma di accessori coordinati, tra cui una borsa portaoggetti, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica e coprisedili trasformabili in teli da mare. Questi accessori sono disponibili anche presso i concessionari Fiat.

Progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino è accessibile e ideale per chi desidera una mobilità sostenibile senza l’impegno economico e fisico di un’automobile a zero emissioni. Con un prezzo di partenza di 9.890 euro e la possibilità di usufruire di incentivi statali e soluzioni di leasing, la Topolino si rivolge a un pubblico ampio, inclusi i giovani dai 14 anni in su. Con una lunghezza di 2,53 metri e una velocità massima di 45 km/h, è perfetta per le strade strette e caotiche.

Il processo di acquisto della Topolino è completamente digitale, con opzioni di consegna a domicilio o presso concessionari. Unieuro funge da vetrina per coinvolgere una clientela attenta alle novità tecnologiche, senza sostituire i concessionari Fiat. Con un’autonomia di 75 km e una ricarica domestica di circa 4 ore, la Topolino si distingue per il suo design semplice e il colore Verde Vita.