Nell’epoca dell’automazione e della produzione in serie, Garavini emerge con una proposta che celebra la tradizione e il lusso: la nuova Fiat Topolino by Garavini. Questa esclusiva spiaggina incarna una reinterpretazione contemporanea della Dolce Vita, dove l’artigianalità e l’eleganza si fondono per offrire un’esperienza di libertà senza tempo.

La Fiat Topolino by Garavini non è solo un omaggio al passato, ma rappresenta una nuova visione della Dolce Vita, adattata alle esigenze e ai gusti del mondo moderno. Il marchio Garavini ha scelto di rivisitare la leggendaria Topolino, non solo per la sua importanza storica, ma anche per il profondo legame che ha con la tradizione dell’azienda. Negli anni, Garavini ha carrozzato numerose Topolino, rendendo questa vettura un simbolo indiscusso della loro eredità nel panorama automobilistico italiano.

Questa nuova versione della Topolino è stata completamente ripensata per rispondere alle aspettative estetiche e funzionali del XXI secolo. Il design non si limita a replicare le linee del passato, ma propone una fusione unica di tradizione e innovazione. Il progetto si ispira alla stessa filosofia che ha guidato la creazione della Garavini Perenne, con l’intento di trasformare la spiaggina in un complemento di lusso, simile al ruolo di un tender per un mega yacht.

Gli interni e gli esterni della vettura si integrano armoniosamente, con un piano di carico posteriore progettato con estrema cura per offrire continuità sia visiva che funzionale. Un dettaglio distintivo è il poggiatesta rimovibile, che si trasforma in un elegante cuscino da spiaggia, riflettendo così l’anima libera e gioiosa della Dolce Vita.

L’ispirazione per la Topolino by Garavini, inclusa la sua colorazione, proviene dall’incantevole isola di Capri, emblema della spiaggina italiana per eccellenza. Le tonalità scelte richiamano i colori del mare, del cielo e delle scogliere capresi, evocando un senso di libertà e leggerezza tipico della Dolce Vita vissuta sull’isola.

Con una produzione limitata, la Topolino by Garavini è destinata a diventare un classico moderno, capace di esprimere un’eleganza senza tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Le prime 10 unità, personalizzabili in ogni dettaglio, saranno disponibili a un prezzo base di 45.000 euro più tasse.