Fiat Tipo City Sport: prezzo, motori e dotazione del nuovo allestimento

Fiat apre gli ordini della nuova Tipo City Sport, l’allestimento dinamico e sportivo della berlina con sistemi di sicurezza e infotainment ai vertici della categoria e un’ampia gamma motori. Prosegue così il cammino di rinnovamento continuo che ha portato il modello in pochi anni ad essere uno dei più apprezzati nel segmento, sia in Italia sia in Europa, arrivando a vendere più del 75% dei suoi volumi fuori dal mercato domestico. E nei primi mesi del 2021, in Italia, la Fiat Tipo è la più venduta nel proprio segmento. E ora tocca alla nuova Tipo City Sport che, grazie al finanziamento di FCA Bank, è proposta al prezzo di 18.500 euro.

Look sportivo

La Tipo City Sport si differenzia dal resto della gamma per alcuni elementi estetici distintivi, quali il badge specifico “Sport”, posizionato sotto lo specchietto anteriore, e l’esclusiva livrea Grigio Metropoli abbinata a cerchi in lega diamantati da 18” e ai numerosi dettagli in nero lucido: dall’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale, dalle calotte degli specchi retrovisori alle maniglie delle porte. Sempre in finitura nero lucido è la rinnovata griglia del frontale su cui spicca il nuovo badge con lettering FIAT.

E per un look ancora più moderno la nuova Tipo City Sport offre di serie i nuovi fari con tecnologia “full-led”, sia all’anteriore sia al posteriore, che esaltano non soltanto le linee della vettura ma ne aumentano la sicurezza attiva e passiva, grazie alla maggiore visibilità e, coerentemente con la ricerca di maggiore sostenibilità in ogni piccolo dettaglio, riducono il consumo di energia elettrica a bordo e quindi, di conseguenza, di emissioni di CO2.

Infotainment e sistemi di sicurezza

Il tocco sportivo della Fiat Tipo City Sport 2021 riguarda anche l’abitacolo, dove domina il nero. Degno di nota anche il volante compatto e sagomato per una migliore ergonomia e visibilità del nuovo quadro strumenti digitale TFT 7 pollici di bordo. Si tratta di un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Era nell’equipaggiamento anche la nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Infine la nuova Tipo City Sport offre un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, tra i quali ricordiamo il sistema “Adaptive High Beam”, che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l’accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero.

Motorizzazioni

Disponibile nelle varianti di carrozzeria 5 porte e Station Wagon, la Nuova Tipo City Sport può essere equipaggiata con i seguenti motori:

il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV;

il nuovo GSE 1.0 T3 100 CV a benzina.

D-Fence pack by Mopar

Tra le altre novità della gamma Tipo si potrà richiedere anche il pacchetto D-Fence by Mopar composto da tre dispositivi: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.