Nuova Fiat Tipo: tutte le novità del restyling

Di Dario Montrone lunedì 26 ottobre 2020

Tra le novità della nuova Fiat Tipo restyling figura il modello Tipo Cross con lo stile da crossover della carrozzeria a cinque porte, dotato anche dell'assetto rialzato di 4 cm

La Fiat Tipo è stata sottoposta al restyling di metà carriera e, per l'occasione, la gamma è stata ampliata al modello Cross a cinque porte con lo stile da crossover della carrozzeria e l'assetto rialzato di quattro centimetri. In vendita da fine novembre al prezzo base di 13.900 euro, la rinnovata compatta del costruttore torinese sarà riconoscibile per la calandra ridisegnata con il logo Fiat in lettering, i fari Full Led sia anteriori che posteriori e gli elementi della carrozzeria in cromo satinato Ice Matte.

L'abitacolo, invece, è stato aggiornato con il quadro strumenti digitale dotato del display in TFT da 7,0 pollici, il sistema multimediale UConnect completo del display touch screen da 10,25 pollici e il nuovo volante, gli inserti in Cromo e Black per la plancia, più la presa USB posteriore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Fiat Tipo restyling sarà disponibile con i propulsori diesel 1.3 MultiJet da 95 CV e 1.6 MultiJet da 130 CV, affiancati dal nuovo motore sovralimentato a benzina 1.0 T3 Firefly a tre cilindri da 100 CV di potenza e 190 Nm di coppia massima. Inoltre, la gamma cromatica è stata ampliata con le nuove colorazioni Oceano Blu e Paprika Orange.

5 livelli di allestimento in totale

A livello di allestimenti, le varianti berlina a 4 Porte, hatchback a 5 Porte e Station Wagon della nuova Fiat Tipo restyling saranno proposte in tre livelli di configurazioni: base, City Life e Life. L'inedita Fiat Tipo Cross, invece, avrà la relativa gamma declinata nelle versioni con le denominazioni City Cross e Cross. A seconda degli allestimenti, la dotazione di serie sarà completa dei vari dispositivi di sicurezza Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Assist, Lane Control, Attention Assist, Adaptive High Beam e Blind Spot Assist, nonché i sensori di parcheggio anteriori, il sistema Keyless Entry/Go e il dispositivo Wireless Charger da 15 Watt.