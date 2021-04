Fiat: arriva il Superbonus di aprile, vantaggi fino a 7000 euro

Fino al 30 aprile Fiat propone un Superbonus dedicato ai clienti che vogliono acquistare una nuova vettura Fiat o la citycar Lancia Ypsilon. Scaricando dai siti Fiat e Lancia il coupon dedicato all’iniziativa “Superbonus” e usufruendo del finanziamento dedicato, sarà possibile accedere a condizioni speciali sulla gamma in pronta consegna, da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese.

Fino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat

Per quanto riguarda la gamma Fiat, sulle vetture in pronta consegna e in caso di finanziamento, i vantaggi arrivano sino a 7.000 euro, anche senza usato, con coupon specifici per ogni modello. Nel dettaglio, su Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, il “Superbonus” è di 4.000 euro, che diventano 4.700 euro per Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica. La 500L beneficia di un incentivo pari a 6.500 euro. Sempre nella Famiglia 500, la crossover 500X gode di un vantaggio pari a 6.000 euro che diventano 7.000 per gli allestimenti Sport e Cross.

Fino a 4.500 di vantaggi per la Lancia Ypsilon

Per quanto riguarda la a Lancia Ypsilon, anche a marzo il modello più venduto nel segmento B in Italia, con il “Superbonus” l’importo del voucher nominativo valido per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento sarà di 4.000 euro sull’allestimento Silver e sino a 4.500 euro sull’allestimento Gold, anche senza usato.