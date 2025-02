“Una Fiat Punto elettrica, molto elegante e sportiva, potrebbe tornare sul mercato se ci sarà richiesta”. Con queste parole, Olivier Francois, CEO di Fiat, ha riacceso le speranze degli appassionati della storica utilitaria, fuori produzione dal 2018. La possibile rinascita del modello, questa volta in versione completamente elettrica, si inserisce nel più ampio piano di elettrificazione del marchio torinese.

Fiat Punto, dove si collocherebbe

Il ritorno della Punto si collocherebbe in un momento di profonda trasformazione per Fiat, che ha già iniziato a presidiare il segmento B con la nuova 600 e la Grande Panda nel 2024. Nonostante l’attuale tendenza del mercato verso SUV e crossover, Francois non esclude che una berlina compatta dal design aerodinamico possa trovare il suo spazio.

Il panorama automobilistico ha visto negli ultimi anni un progressivo abbandono delle tradizionali hatchback, come dimostrano i casi di Ford Fiesta e Focus. Tuttavia, la crescente attenzione all’efficienza energetica potrebbe favorire un ritorno di questa tipologia di vetture, più leggere e aerodinamiche dei SUV.

Piattaforma STLA Small

La potenziale nuova Punto potrebbe essere sviluppata sulla piattaforma STLA Small, già impiegata per le cugine Peugeot 208 e Opel Corsa. Questa scelta tecnica, se confermata, permetterebbe di ottimizzare i costi di sviluppo sfruttando le sinergie del gruppo Stellantis, pur creando una competizione interna con altri modelli del gruppo.

Il marchio italiano sta attraversando una fase di profondo rinnovamento della sua gamma, con un’attenzione particolare all’elettrificazione. Il possibile ritorno della auto elettrica Punto rappresenterebbe un tassello importante in questa strategia di modernizzazione, bilanciando innovazione e tradizione in uno dei segmenti storicamente più importanti per Fiat.