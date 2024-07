La Fiat 500e ha ricevuto il prestigioso premio Best Electric City Car dalla rivista EcoCar, consolidando ulteriormente il suo status di icona dell’eleganza urbana. Questo riconoscimento evidenzia l’ampio fascino del modello, rendendolo una scelta popolare tra gli automobilisti alla ricerca di un veicolo elettrico compatto, elegante e di grande valore. La Fiat 500e è considerata una soluzione ideale per la mobilità urbana sostenibile, grazie al suo design raffinato e innovativo, arricchito dall’inconfondibile atmosfera Dolce Vita di Fiat.

Ian Robertson, direttore e editore di EcoCar, ha elogiato la Fiat 500e come uno dei modi più convenienti per diventare proprietari di un veicolo elettrico, sottolineando il suo design superbo, un grande raggio di sterzata e un’autonomia fino a 320 Km. La Fiat 500e, disponibile anche in versione ibrida, combina agilità, praticità e prestazioni efficienti, offrendo una mobilità urbana elegante e sostenibile.

La Fiat 500e offre eccellenti prestazioni elettriche, con una potenza fino a 87 kW (118 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La scelta tra due capacità di batteria agli ioni di litio, 24 o 42 kWh, garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città.

Parallelamente, la Fiat 600e ha ricevuto il titolo di Best Electric Compact SUV dalla stessa rivista, sottolineando l’eccezionale combinazione di stile, qualità, innovazione e convenienza del modello. La Fiat 600e si presenta come una scelta eccellente per i consumatori che cercano un veicolo elettrico di alta qualità e valore sul mercato.

Ian Robertson ha dichiarato che la Fiat 600e è perfetta per chi ama il fascino della 500e ma necessita di un veicolo più spazioso. Questo SUV compatto, con costi contenuti, può passare dal 20 all’80% di carica in soli 27 minuti e offre cinque porte e un generoso bagagliaio da 360 litri.