Fiat 500 elettrica: il tuning di Irmscher in attesa della Abarth

Irmscher è un preparatore tedesco specializzato in modelli Opel, ma sembra che l’azienda abbia deciso che era giunto il momento di mostrare un po’ di interesse anche per altri prodotti Stellantis. Il suo ultimo progetto si basa infatti sulla Fiat 500 elettrica.

In attesa della nuova Abarth

Abarth deve ancora svelare la tanto attesa e già confermata versione hot hatch della nuova 500. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, Irmscher ha voluto offrire un’alternativa dall’aspetto più aggressivo ai possessori della Fiat 500 elettrica, senza alterare il design iconico della city car.

Cerchi personalizzati e assetto ribassato

La Fiat 500 è già disponibile con cerchi da 17 pollici nell’allestimento di punta chiamato “La Prima”, ma Irmscher li ha sostituiti con i propri cerchi in lega Turbo Star a 10 razze, disponibili con finitura nera o argento. Le nuove ruote sono abbinate a una sospensione ribassata che avvicina la 500 al suolo.

Infine c’è una serie di decalcomanie in rosso/nero o argento che evidenziano il carattere dell’auto. Il set di adesivi presenta sul profilo la scritta “Urban by Irmscher” come anticipato dai render ufficiali raffiguranti una 500 Cabrio in due diverse configurazioni.

Dentro

All’interno le modifiche includono il nuovissimo rivestimento in pelle per i sedili, i pannelli delle portiere, il rivestimento del padiglione e il volante. La pelle può essere ordinata in marrone amaretto o rosso vino, conferendo una sensazione più premium all’abitacolo dell’EV. La trapuntatura a rombi e le combinazioni di colori ricordano le Maserati, anche se non così sofisticate come le specifiche di Abarth.

Meccanica originale

Irmscher non ha annunciato alcun aggiornamento delle prestazioni per la urban EV. Ciò significa che continuerà a fare affidamento su una delle due configurazioni disponibili della Fiat 500 di serie. Il modello base viene fornito con una batteria da 24 kWh e un motore elettrico da 94 CV (70 kW / 95 CV), mentre quello più potente monta una più grande batteria da 42 kWh e un motore elettrico da 117 CV (87 kW / 118 CV). Con questo accelera da 0-100 km/h in 9 secondi, con una velocità massima limitata a 150 km/h.

Il tuner tedesco non ha annunciato i prezzi per questo “progetto speciale” ma, a giudicare dalla foto che mostra l’interno, ha già iniziato a lavorare sul primo esemplare.