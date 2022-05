La Fiat 126 con il motore boxer Subaru

La Fiat 126 è stata sottoposta negli anni a diverse trasformazioni, specie per gli slalom e le gare in salita. Talvolta la si è vista con propulsori motociclistici, ma oggi ci occupiamo di un esemplare che ha subito il trapianto del motore boxer di una Subaru. Per far spazio a un cuore così grande, la piccola city car italiana è stata letteralmente svuotata.

Un tuning esotico

L’intervento chirurgico è stato eseguito in Polonia, dagli uomini di JDM Serwis, a Wisla. Ad essere trattato è stato un esemplare degli anni Novanta. Tutto, dal motore alla trasmissione, passando per i freni e le sospensioni, è stato rimosso, fino a lascare il solo guscio nudo superleggero.

L’unità propulsiva scelta per l’innesto è il quattro cilindri Subaru EJ22, usato dall’inizio degli anni novanta su Impreza e Legacy. È un motore robusto, che asseconda bene l’uso sportivo. Il collettore di scarico è stato strappato direttamente da una Impreza STi dei primi anni 2000, lo scambiatore di calore è giunto da una WRX di epoca simile, gli iniettori sono stati mutuati dalla Impreza G. A condire il tutto ci pensa un kit di sovralimentazione proveniente dalla Forester S-Turbo.

Mix di fonti per questa Fiat 126

L’energia viene scaricata a terra con l’ausilio di un cambio manuale a cinque marce di una vecchia Skoda 130. La Fiat 126 trattata dal tuner polacco si giova di sospensioni multi-link all’anteriore con ammortizzatori Bilstein B6 al posteriore. L’azione frenante fa capo a dei dischi provenienti dalla più moderna Seicento, con pastiglie in ceramica. I cerchi sono quelli da 13 pollici della BMW E21.

Il progetto è quasi pronto

Il risultato di questo folle lavoro? Un esemplare unico ed anabolizzato della superutilitaria italiana, che guadagna la scena mediatica. Il progetto è giunto al 98% del suo sviluppo. Mancano ormai pochi dettagli per definirlo completamente e passare all’affinamento su strada. Non ci vuole molto a capire come questa creatura, sul piano prestazionale, stracci la Fiat 126 originale, per proporsi come avversaria credibile, in termini di accelerazione, di auto più votate alle performance.