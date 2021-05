Ferrari Portofino by Mansory: grinta da vendere con 720 CV

Il celebre tuner internazionale Mansory è un vero e proprio vulcano di idee e progetti: solo negli ultimi mesi l’elaboratore teutonico ha partorito numerose elaborazioni dal carattere estremo e dai dettagli decisamente unici. L’ultima in ordine di tempo si basa sull’elegante e sportiva Ferrari Portofino, trasformata per l’occasione in un bolide ad altissime prestazioni che difficilmente passerà inosservato.

Più leggera e aerodinamica

La Portofino è stato oggetto di un alleggerimento generale, ottenuto con l’adozione di nuovi componenti realizzati in fibra di carbonio, come ad esempio il tetto retrattile, le minigonne laterali, lo splitter anteriore, le prese d’aria posizionate sul cofano e le calotte degli specchietti laterali, senza dimenticare le maniglie delle portiere, l’estrattore e lo spoiler posteriore. L’effetto scenico viene completato dal nuovo set di cerchi in lega – da 21 pollici all’anteriore e da 22 al posteriore – impreziositi da un profilo giallo del medesimo colore del corpo vettura.

Il giallo viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo dove viene utilizzato per enfatizzare i sedili ad alto contenimento rivestiti in pelle nera. I paddle del cambio cono invece impreziositi dal tricolore della bandiera italiana, mentre il logo Ferrari al centro del volante è stato sostituito con quello Mansory, sempre in fibra di carbonio.

V8 biturbo da 720 CV

Sotto il lungo e muscoloso cofano anteriore troviamo il V8 biturbo da 3.9 litri modificato con perizia con l’obiettivo di far aumentare potenza e coppia da 600 CV e 760 Nm fino a quota 720 CV e 890 Nm. Questo strepitoso risultato è stato ottenuto rivedendo l’elettronica del propulsore e adottando uno scarico “racing”. Secondo i dati dichiarati dall’elaboratore, questa speciale Portofino scatta da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e raggiunge la velocità massima da capogiro di 344 km/h.