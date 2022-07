Da parte nostra pensiamo che i modelli Ferrari non richiedano molti aggiornamenti. In effetti, alcuni di loro, come l’F8 Spider, sono più che perfetti così come escono dalla fabbrica. Ma quando possiedi una tuning house, l’auto più difficile da aggiornare rappresenta proprio la sfida migliore. Basta pensare, ad esempio, alla Ferrari F8 Spider. Non se ne vedono in giro molte ritoccate da preparatori specializzati. Ultimamente solo Mansory o Novitec hanno osato cambiare qualcosa alla super car open top di Maranello, ma oggi arriva la nuova inedita Ferrari F8 Spider by Senner.

Ferrari F8 Spider by Senner: il tuning meccanico

Di fabbrica la F8 Spider viene offerta con lo stesso motore della F8 Tributo: un V8 biturbo da 3,9 litri che eroga un totale di 710 cavalli e 568 Nm di coppia. Senner non ha cambiato molto sotto il cofano della sportiva italiana, ma con l’aiuto dell’aggiornamento delle prestazioni Novitec N-Tronic la potenza è stata aumentata a 787 cavalli e 650 Nm. E anche se un extra di 77 cavalli non sembra molto, è stato sufficiente per aiutare a ridurre il tempo sullo scatto da 0 a 60 km/h, da 2,9 a 2,7 secondi. E come tocco finale Senner ha anche installato un sistema di scarico Novitec Switchtronic con regolazione del sound.

Assetto ritoccato

Senner offre anche un nuovo set di molle delle sospensioni, con sistema di regolazione idraulica e utilizzate in combinazione con gli ammortizzatori montati in fabbrica. Questi aiuteranno a regolare l’altezza dell’auto di circa 40 mm sull’asse anteriore.

Ferrari F8 Spider by Senner: i (pochi) ritocchi estetici

Cosa puoi cambiare esattamente quando si tratta dell’aspetto estetico di una Ferrari? La risposta ovviamente è “non molto”. E di fatto il Grigio Silverstone Metallic F8 è stato lasciato intatto, con l’unico aggiornamento che riguarda un nuovo set di cerchi in lega Schmidt TwentyOne rifiniti in Gloss Black da 20 e 21 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore, avvolti da pneumatici Pirelli P Zero rispettivamente di dimensioni 245/35 ZR20 e 305/25 ZR21. All’interno la cabina è stata rifinita con un’accattivante pelle rossa, unico aggiornamento ricevuto in questo reparto.