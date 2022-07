Ferrari F8 Spider Senner

Da parte nostra pensiamo che i modelli Ferrari non richiedano molti aggiornamenti. In effetti, alcuni di loro, come l’F8 Spider, sono più che perfetti così come escono dalla fabbrica. Ma quando possiedi una tuning house, l’auto più difficile da aggiornare rappresenta proprio la sfida migliore. Basta pensare, ad esempio, alla Ferrari F8 Spider. Non se ne vedono in giro molte ritoccate da preparatori specializzati. Ultimamente solo Mansory o Novitec hanno osato cambiare qualcosa alla super car open top di Maranello, ma oggi arriva la nuova inedita Ferrari F8 Spider by Senner.