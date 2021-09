Ferrari F8 Spider: quasi 800 CV con il tuning Novitec

Due anni dopo il debutto della Ferrari F8 Spider, Novitec offre un kit di messa a punto completo per i proprietari che desiderano qualcosa in più per la loro supercar a motore centrale. Gli aggiornamenti estetici e prestazionali seguono il kit simile per la Novitec Ferrari F8 Tributo, disponibile già dall’inizio del 2021.

Body-kit aerodinamico

A partire dal design esterno, la supercar italiana guadagna diversi componenti aerodinamici in fibra di carbonio tra cui uno splitter in due parti, alette, inserti sul cofano, bilancieri, prese laterali, spoiler e un nuovo diffusore con alette più grandi. Per coloro che desiderano un po’ più, Novitec offre anche uno spoiler posteriore più grande o un’ala posteriore in fibra di carbonio. Lo stesso materiale è stato utilizzato per le maniglie delle portiere, gli specchietti laterali e il coperchio del motore.

Cerchi forgiati firmati Vossen

La F8 Spider di Novitec monta anche una serie di cerchi forgiati Novitec NF10 prodotti in collaborazione con Vossen. Misurano 21 pollici nella parte anteriore e 22 pollici nella parte posteriore, con pneumatici ad alte prestazioni 255/30 ZR 21 e 335/25 ZR 22. Sulla vettura in esposizione, questi sono rifiniti in Satin Bronze, in contrasto con la carrozzeria nera, ma Novitec offre molte altre opzioni di colore.

Telaio

Grazie alle molle sportive Novitec, le sospensioni si abbassano di 35 mm migliorando la maneggevolezza. Per proteggere il prezioso splitter in fibra di carbonio dai dossi, è presente anche un sistema di sospensione idraulica che solleva l’asse anteriore di 40 mm.

Upgrade meccanico per il V8

Il V8 biturbo da 3,9 litri di Maranello produce 710 CV e 770 Nm in di serie. Grazie al modulo di calibrazione del software di controllo Novitec N-Tronic, il tuner è riuscito a estrarre fino a 791 CV e 898 Nm di coppia senza ricorrere a modifiche meccaniche.

Prestazioni migliorate

Il power boost consente uno scatto da 0-100 km/h in 2,6 secondi , uno 0-200 km/h in 7,8 secondi e un velocità massima di oltre 340 km/h. Per quanto riguarda lo scarico, Novitec offre molte opzioni con o senza alette attive, incluso il materiale Inconel leggero disponibile con placcatura in oro fine 999 opzionale. Per ora Novitec non ha annunciato i prezzi per questi aggiornamenti.