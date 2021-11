Ferrari F8 Spider by Novitec-Largo

Qualche mese fa Novitec aveva lanciato la F8 N-Largo, un pacchetto di tuning definitivo per la Ferrari F8 Tributo. Oggi il preparatore tedesco torna con la variante Spider della vettura, che ottiene lo stesso trattamento widebody, per una produzione limitata a sole 15 unità.

Body-kit in carbonio

A differenza del normale pacchetto di tuning che Novitec sta già offrendo per la F8 Spider, la N-Largo presenta diversi pannelli della carrozzeria progettati su misura e rifiniture in fibra di carbonio. I parafanghi anteriori e posteriori più larghi hanno prese d’aria integrate, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati sono più spigolosi, l’omissione delle prese d’aria sopra i fari li fa sembrare più aggressivi mentre dettagli come la presa d’aria del cofano, lo spoiler posteriore e gli specchietti ispirati alla F1 sono realizzati di fibra di carbonio.

Il bodykit N-Largo allarga la F8 Spider di 13 cm nella parte posteriore. Novitec offre inoltre molte opzioni per la vernice e le finiture interne in base alle preferenze di ciascun proprietario. La supercar a motore centrale di Maranello monta cerchi forgiati Novitec NF10 NL realizzati da Vossen, misurano 21 pollici con pneumatici 255/30 ZR 21 all’anteriore e 22 pollici con pneumatici 335/25 ZR 22 al posteriore, disponibili in 72 diverse varianti di colore .

Upgrade per il V8

Grazie al modulo Novitec N-Tronic, il V8 biturbo da 3,9 litri produce 818 CV (+98 CV) e una coppia di 903 Nm (+133 Nm). Grazie a questo upgrade copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi (-0,3 secondi) e lo 0-200 km/h in 7,4 secondi (-0,4 secondi) mentre la velocità massima supera la soglia dei 340 km/h.

Scarico in Inconel placcato in oro

Il Tuning comprende anche uno scarico ad alte prestazioni in Inconel, opzionale, che può essere anche placcato in oro 999 e dotato di catalizzatore sportivo a 100 celle. Inoltre le sospensioni sono dotate di molle più sportive ribassate di 35 mm, con un sistema di sollevamento idraulico opzionale per l’asse anteriore.