Ferrari Collezione Cavalcade: ecco l’ultima livrea esclusiva

La Ferrari completa la sua attraente collezione di livree speciali create per celebrare i 10 anni della Cavalcade, mostrando una 296 GTB con la nuova decorazione esclusiva. La tonalità di base in questo caso è l’Argento Siracusa, il quinto e ultimo design compatibile con altri quattro modelli oltre alla supercar ibrida plug-in V6.

Ispirata all’edizione siciliana della Cavalcade del 2014

Per questa nuova colorazione la divisione Tailor Made di Maranello si è ispirata all’edizione 2014 della Cavalcade durante il quale i proprietari si sono diretti nella bellissima Sicilia.

Come per le vetture precedenti, in bella vista c’è il numero “39” sulle portiere dove la bandiera americana adorna un lato e la bandiera italiana l’altro. Diremmo che è il design più elegante della serie e siamo curiosi di vederlo su altri modelli del Cavallino Rampante. Su come è nata la combinazione argento e oro, ecco cosa dice la Ferrari: “Richiama il modo in cui la luce del sole cade sulle architetture barocche e marmoree delle città d’arte italiane.”

Un evento prestigioso, di fama mondiale e solo per pochi…

Quanto a dove si dirigerà la Ferrari Cavalcade quest’anno, il marchio italiano deve ancora rivelare la meta. L’evento annuale dura quattro giorni e si svolge in una delle regioni italiane, il mercato interno dell’azienda. Per partecipare al prestigioso tour di fama mondiale i proprietari, oltre a dover spedire i loro veicoli in Italia, devono pagare una quota di circa 30.000 dollari… E se non bastasse, non tutti i proprietari di una Ferrari, con soldi da spendere, possono partecipare all’evento, poiché la partecipazione è possibile solo su invito.

Ed è solo questione di tempo prima che queste cinque livree della Collezione Cavalcade vengano viste sui veicoli che prenderanno parte all’omonimo evento.