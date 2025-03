Ferrari ha deciso di incrementare i prezzi negli USA, con rincari che arrivano fino al 10% per alcuni modelli, come risposta ai nuovi dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni di auto. Questa strategia è stata pianificata con attenzione per tutelare gli ordini effettuati prima del 2 aprile 2025.

Un elemento chiave della manovra è l’esclusione di modelli strategici dall’aumento: le linee Ferrari 296, SF90 e Roma manterranno invariati i prezzi, indipendentemente dalla data di importazione. Tale scelta mira a proteggere la competitività di questi veicoli di punta nel mercato statunitense.

Per il resto del catalogo, invece, gli incrementi saranno inevitabili, con variazioni che potrebbero raggiungere la doppia cifra. Questa decisione riflette il delicato equilibrio tra l’assorbimento dei costi aggiuntivi e la salvaguardia dei margini di profitto, un aspetto cruciale per un brand che ha fatto dell’esclusività il proprio tratto distintivo.

Nonostante le difficoltà, Ferrari mantiene invariate le previsioni finanziarie per l’anno in corso, pur segnalando una possibile contrazione di 50 punti base nei margini Ebit ed Ebitda. Questo dato evidenzia come anche un marchio di lusso debba affrontare le sfide poste dalle tensioni commerciali globali.

Nel segmento delle auto di lusso, aumentare i prezzi è una pratica relativamente comune, dato che la clientela è generalmente meno sensibile a tali variazioni. Tuttavia, l’impatto di questa mossa sul mercato americano, cruciale per il costruttore italiano, sarà un banco di prova per valutarne l’efficacia.

In un contesto di mercato in continua evoluzione, caratterizzato da crescenti esigenze di sostenibilità ed elettrificazione, il marchio del Cavallino Rampante continua a perseguire la sua filosofia: creare vetture che combinano prestazioni eccezionali e design senza tempo, elementi che hanno consolidato la sua reputazione globale.

Questa revisione dei prezzi dimostra le complesse strategie che i produttori di auto di lusso devono adottare in uno scenario economico instabile, cercando di mantenere la leadership senza compromettere qualità ed esclusività. Con l’ulteriore pressione dei dazi, sarà interessante osservare come Ferrari e altri marchi premium adatteranno le loro strategie per rimanere competitivi in un mercato sempre più impegnativo.