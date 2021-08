Ferrari 812 GTS by Novitec N-Largo

Novitec ha svelato il suo nuovo kit N-Largo per la Ferrari 812 GTS. Il tuner aveva già venduto per un paio d’anni il suo kit N-Largo per l’hardtop 812 Superfast ed era solo questione di tempo prima che l’812 GTS ricevesse lo stesso trattamento. I clienti possono optare per il pacchetto completo o, in alternativa, ordinare singole parti da un catalogo completo di aggiornamenti.

Body-kit più aggressivo

Come la versione chiusa, la 812 GTS N-Largo è dotata di un bodykit unico che allarga la parte posteriore di 140 mm (5,5 pollici) e la parte anteriore di 70 mm (2,75 pollici), conferendo all’auto ancora più presenza sulla strada. Tutti i nuovi pannelli della carrozzeria, inclusi il paraurti anteriore, le minigonne laterali e gli archi svasati, sono realizzati in leggera fibra di carbonio. Sono presenti anche alcune parti in fibra di carbonio più sottili, tra cui le prese d’aria sul cofano, le calotte degli specchietti retrovisori e le finiture sui passaruota posteriori.

Novitec ha anche progettato un set speciale di ruote forgiate NK 10 NL per l’auto che misurano 21 pollici nella parte anteriore e 22 pollici nella parte posteriore, con enormi pneumatici 335/25 ZR 22.

Upgrade meccanico e sound unico

Di serie la Ferrari 812 GTS è già una delle supercar più potenti grazie al suo V12 aspirato da 6,5 ​​litri. Nonostante ciò Novitec è riuscito a renderla ancora più potente grazie a una rimappatura della centralina e a un sistema di scarico unico, portando la potenza fino a 829 CV (a 8.750 giri/min) e 751 Nm di coppia (a 7.300 giri/min).

Tuttavia, non è la potenza aggiunta che distingue davvero la N-Largo da una normale 812 GTS, ma piuttosto la nota di scarico potenziata che la fa urlare a differenza di qualsiasi supercar con motore V12 di serie.