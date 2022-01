Ferrari 488 GTB: cliente resta senza freni e va in tribunale

Un cliente ha deciso di portare la casa di Maranello in tribunale, con una class action, dopo aver accusato dei problemi ai freni su due Ferrari 488 GTB messe in garage nel giro di poco tempo. Entrambi gli esemplari non erano stati acquistati nuovi, ma sul mercato dell’usato. La prima “rossa” fu comprata da un concessionario dell’Illinois. Per circa un anno l’uomo ne era stato un felice utilizzatore. Poi è successo un fatto poco piacevole. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, a un certo punto sul display comparve la scritta: “Liquido freni basso, guida lentamente fino all’officina”.

Dopo averla letta decise di rientrare a casa, con estrema prudenza, imboccando il vialetto di ingresso in prima marcia. Al comando sul pedale del freno, però, non ebbe alcuna risposta. Così saltò fuori dalla supercar emiliana poco prima che questa finisse nello stagno. Pensando a un fatto episodico, il tizio decise di comprare un’altra Ferrari 488 GTB usata, da un concessionario della Georgia. Anche in questo si è palesato il problema ai freni. L’uomo, stanco delle disavventure patite, ha deciso di fare causa al Costruttore di Maranello.

Nel suo reclamo all’NHTSA si legge che all’origine del guasto c’è una perdita di liquido dal servofreno. Inoltre, secondo lui, il messaggio di allerta dato al conducente sul display trasmette l’idea di una gravità del problema meno forte di quello reale. Non sappiamo come siano andate veramente le cose. Sarà il tribunale a stabilirlo. La Ferrari, alla fine dello scorso anno, ha effettuato un richiamo per cercare di risolvere un misterioso problema ai freni di molte 458 e 488 americane. Pare che la Casa del cavallino rampante abbia invitato i clienti a fermarsi immediatamente per strada qualora dovesse comparire un messaggio di allerta relativo al liquido dei freni.

Fonte | Autoevolution