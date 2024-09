La Ferrari 296 GTB raggiunge nuove vette grazie all’ultima creazione di Novitec, leader mondiale nel tuning di auto sportive di lusso. Battezzata N-LARGO, questa spettacolare versione widebody sarà prodotta in una tiratura limitata di soli 15 esemplari, destinata a diventare un pezzo ambito tra gli appassionati del marchio. Caratterizzata da una carrozzeria più larga di 12 centimetri rispetto al modello standard, l’auto presenta componenti aerodinamici in carbonio e cerchi su misura sviluppati in collaborazione con Vossen.

Una firma d’élite

Il design della N-LARGO, firmato dal famoso designer Vittorio Strosek, unisce estetica affascinante ed efficienza aerodinamica, grazie all’uso di materiali leggeri e resistenti come il carbonio. I parafanghi anteriori e posteriori sono stati ampliati di sei e dodici centimetri rispettivamente, accentuando la silhouette aggressiva e muscolosa della vettura. I cerchi high-tech, Novitec NF11 NL, sono montati in una configurazione sfalsata: 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, evidenziando la forma a cuneo della 296 GTB.

Potenza ibrida

La meccanica della N-LARGO non è da meno rispetto all’aspetto esteriore: la potenza del sistema ibrido è stata incrementata fino a 638 kW (868 CV). Questo aumento di potenza è reso possibile grazie a miglioramenti come i catalizzatori metallici a 100 celle, un sistema di scarico ad alte prestazioni e ingressi turbo ad alto flusso. Il sistema di scarico, realizzato in acciaio inossidabile o INCONEL leggero, regala alla vettura un sound travolgente che può essere modulato direttamente dall’abitacolo grazie a valvole a farfalla attive.

L’aspetto aerodinamico della vettura è ulteriormente perfezionato da componenti come lo spoiler anteriore e il diffusore posteriore in carbonio a vista. Il cofano personalizzato con condotti d’aria integrati e le prese d’aria maggiorate per i freni migliorano il flusso d’aria e la stabilità ad alta velocità. Le sospensioni ribassate di 35 millimetri e un sistema di sollevamento anteriore opzionale, che permette di aumentare l’altezza di marcia di 40 millimetri, garantiscono una guida più agevole su rampe e dossi.

Gli interni della N-LARGO possono essere personalizzati su richiesta del cliente, con materiali, colori e design che rispecchiano le preferenze personali del proprietario, offrendo un’esperienza su misura e lussuosa.

La Ferrari 296 GTB N-LARGO rappresenta una combinazione straordinaria di potenza, design esclusivo e prestazioni dinamiche, confermando ancora una volta la maestria di Novitec nel trasformare le supercar di Maranello in autentici capolavori su strada. Con solo 15 esemplari disponibili, la N-LARGO è destinata a diventare una rarità per veri intenditori.