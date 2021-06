Ferrari 296 GTB: la supercar V6 ibrida plug-in da 830 CV

Ecco la nuova Ferrari 296 GTB, inedita supercar a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 830 CV di potenza complessiva. Infatti, è equipaggiata con il motore a benzina 2.9 V6 biturbo da 663 CV, abbinato al propulsore elettrico MGU-K da 167 CV di potenza e 315 Nm di coppia massima, nonché al cambio automatico a doppia frizione DCT ad otto rapporti.

25 km in modalità elettrica

La nuova Ferrari 296 GTB è dotata anche del dispositivo eManettino che prevede le modalità di guida Hybrid, Performance, Qualify ed eDrive. Quest’ultima consente di circolare nella configurazione a propulsione elettrica, grazie alla batteria da 7,45 kWh che garantisce fino a 25 km di autonomia massima, mentre la velocità massima è limitata a 135 km/h. Inoltre, tra le caratteristiche della nuova berlinetta del Cavallino Rampante figurano il passo corto da 260 cm e il peso a secco di 1.470 kg.

L’allestimento Assetto Fiorano

La gamma della nuova Ferrari 296 GTB comprenderà anche l’allestimento Assetto Fiorano, con la massa più leggera e maggiore aerodinamicità. In questa declinazione, la nuova supercar della Casa di Maranello è dotata di ammortizzatori Multimatic a regolazione fissa ottimizzata, nonché di elementi della carrozzeria e inserti dell’abitacolo in fibra di carbonio. Infine, per la 296 GTB Assetto Fiorano sono disponibili – come optional – la livrea speciale 250 Le Mans, gli pneumatici prestazionali Michelin Sport Cup 2R e il lunotto ultraleggero in Lexan che riduce la massa della vettura di ulteriori 15 kg.