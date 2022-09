Ferrari 250 GTO: sound da antologia [Video]

La Ferrari 250 GTO è un mito su quattro ruote. Quando si incontra un modello di questa specie, le emozioni toccano il loro diapason. Basta solo un video per ottenere un forte appagamento sensoriale. Quello odierno ci consente di ammirare la regina del “cavallino rampante” e di ascoltarne il sound, unico e coinvolgente. Protagonista delle riprese è l’esemplare con telaio 3387GT, nel corso del Saloon Privé 2022.

Ferrari 250 GTO: un capolavoro

Scorrendo le immagini si può gustare lo splendore delle sue linee e l’armonia della sua orchestra meccanica a 12 cilindri, sia in forma statica che durante la marcia per le strade di Woodstock, piccolo villaggio della contea dell’Oxfordshire, in Inghilterra. Qui la gente ha potuto vivere le emozioni che solo la Ferrari 250 GTO sa elargire, con la sua miscela di bellezza, storia e musicalità meccaniche. Ascoltarne le note mentre si schiarisce la voce e poi mentre si muove per le arterie viarie urbane è un’esperienza mistica, anche in video, figuriamoci dal vivo. Scorrendo i fotogrammi si possono ammirare molti dettagli dell’auto, motore compreso.

Propulsore leggendario

Stiamo parlando di un V12 da 3 litri di cilindrata, che regala melodie da brivido. Questo cuore eroga 300 cavalli della miglior specie ed ha accompagnato le gesta della Ferrari 250 GTO nel corso della sua brillante carriera agonistica. Stiamo parlando di un’auto che trionfò con straordinaria frequenza nella sua categoria. Una vera regina delle corse. Impossibile enumerare i successi di questa meravigliosa creatura, nata dalla migliore interpretazione dell’idea Ferrari.

Tre lettere entusiasmanti

La cifra numerica presente nella sigla della 250 GTO indica la cilindrata unitaria del modello, mentre le tre lettere a seguire sono l’acronimo di “Gran Turismo Omologata”. Tale denominazione è stata poi ripresa dalla GTO del 1984 e dalla 599 GTO del 2010. Oggi la vettura storica del 1962, protagonista del video, vale una fortuna. Quando un esemplare della specie passa di mano, le cifre in ballo sono degne di una manovra finanziaria, ma qui ci occupiamo del sound. Buon ascolto.