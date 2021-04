F1: il GP di Turchia sostituirà il GP del Canada

Lo scorso anno il GP di Turchia diede veramente spettacolo, tanto che in pista successe veramente di tutto sotto la pioggia. Ovviamente la palma del vincitore andò a Lewis Hamilton, mago di queste condizioni, mentre sul podio ci andarono delle sorprese come Sergio Perez sulla vecchia Racing Point e Sebastian Vettel su Ferrari, al suo ultimo podio con il Cavallino. Nel palinsesto del calendario di F1 2021, la Turchia non rientrava nel piano originale, tuttavia dato il forfait del Canada, adesso è ufficiale il ritorno del circuito di Istanbul. Il Covid non dà tregua al Paese del Nord America e vista la terza ondata che sta affliggendo tutto il territorio, è stato deciso di far correre la F1 in Turchia nel weekend dell’11-13 giugno.

Montreal ritornerà

Non si tratta di un addio al circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, ma solo di un arrivederci al 2022. Infatti, il tracciato di Montreal ritornerà al suo posto e ci resterà ancora per un po’, dato che è stato prolungato l’accordo tra la F1 e l’autodromo per altri due anni ancora. Per quanto riguarda, invece, il GP Turchia ha vinto il testa a testa con il Nurburgring, altro circuito tornato in auge lo scorso anno e che si era candidato come sostituto anche per questa stagione.

Alla fine l’ago della bilancia è andato a favore dell’appuntamento di Istanbul a causa di una migliore offerta economica e di una logistica più semplice per tutto il Circus, atteso nella settimana antecedente a Baku per il GP Azerbaijan. Il circuito tedesco rimane in panchina, pronto a subentrare nel caso in cui altri appuntamenti al momento in calendario dovessero saltare, sempre per motivi derivanti dalla pandemia. Vedremo quindi se altri scenari cambieranno, nel frattempo diamo il benvenuto a Istanbul e al suo tracciato, sperando che possa garantire il medesimo spettacolo visto nel 2020.