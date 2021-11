F1: Hamilton difende il suo compagno Bottas

Ha destato perplessità la manovra di Valtteri Bottas dopo lo scatto alla partenza del GP del Messico, durante il quale ha giocato un tiro mancino al compagno di squadra Lewis Hamilton. Invece che favorire il suo collega di box, la mossa del finlandese è andata a discapito della Mercedes, favorendo Red Bull e il candidato al titolo Max Verstappen. Hamilton a caldo – in un team radio – aveva espressamente ritenuto inadeguata la mossa di Bottas, tuttavia a freddo l’inglese sette volte campione del mondo di F1, avrebbe cambiato registro.

Il trentaseienne alfiere di Mercedes ha ripubblicato un post di Bottas e ha preso le difese del suo compagno, in questo modo:

Tutti quanti abbiamo delle giornate negative, viviamo e impariamo. Dopo la gara ho detto che Valtteri Bottas aveva lasciato la porta aperta e naturalmente le persone sono arrivate a criticarlo. Ma noi siamo un team, vinciamo e perdiamo come un team. Non c’è una sola persona che è responsabile da sola per i successi e per le sconfitte, ma lo facciamo tutti insieme, nel bene e nel male. Forse potrete anche batterci, ma non ci spezzerete! Adesso testa alla prossima, Valtteri. Continuiamo a spingere, fratello.