F1: Carlos Sainz non si sente inferiore a nessuno

C’è chi in questo anno ha provato a buttare un po’ di fango addosso a Carlos Sainz, lo spagnolo alfiere della Ferrari. Alcuni sostengono che abbia avuto troppi bassi e pochi alti, che abbia raccolto meno di quanto avrebbe potuto fare. Le difficoltà – certamente – non sono mancate, saltare a bordo di una Ferrari, per giunta non troppo competitiva, non è cosa semplice, così come condividere il box con un compagno ingombrante come Charles Leclerc. Nonostante tutto questo, l’iberico ha rispedito al mittente tutte le critiche, gonfiando il petto e sostenendo che lui se la può giocare con tutti e che non è inferiore a nessun pilota, compresi Verstappen e Leclerc.

La lotta col compagno

La competizione, il lavoro e il sacrificio sono dei punti forti di Sainz, che ha ancora voglia di crescere e non si spaventa per la lotta interna con Leclerc. Il rapporto con il monegasco è ottimo, i due vanno molto d’accordo anche fuori dalla pista, ma lo spagnolo figlio d’arte ha una voglia matta di batterlo. Sostiene Sainz:

Siamo molto vicini e ci spingiamo a vicenda per andare sempre più veloci dalle prime prove libere fino alla gara. Ma quando le cose vanno male a me, c’è pronto Charles e viceversa. So quanto Leclerc sia forte e questo ha fatto salire il mio livello, perché voglio batterlo. Ho sempre battuto i miei compagni o li ho spinti al limite. Questo per me è un successo. Verstappen, Norris e Leclerc sono tra i migliori piloti in circolazione e io amo correre contro di loro. Lavorare con loro mi ha reso un pilota migliore e competere contro avversari così validi mi ha dato la sicurezza di potermela giocare contro chiunque. Se mi integro bene nel team e trovo l’assetto giusto non ho paura di nessuno.

Non è una seconda guida

Sainz sta cercando di conquistare il migliore feeling possibile con la SF21, una monoposto con cui ha già ottenuti due podi stagionali, il secondo posto a Montecarlo e il terzo all’Hungaroring. L’ex pilota della McLaren, tuttavia, non accetta di essere ritenuto un pilota di secondo piano, o semplicemente una seconda guida. Conclude Sainz: