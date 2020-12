F1, Brasile: Interlagos sarà in calendario fino al 2025

Il Gran Premio di Interlagos, in Brasile, continuerà a occuperà il suo spazio all’interno del calendario di Formula 1. La tappa carioca del Circus rimane salda al suo posto e anzi trova un accordo che la conferma almeno fino al 2025. La novità è il cambio del nome in Grande Prêmio de São Paulo, una soluzione che è stata resa possibile grazie a Brasil Motorsport, una società di investimento controllata da Mubadala, fondo di investimento di Abu Dhabi. Quest’ultimo ha alle spalle una grande storia di investimenti in industrie diversificate e ha nominato Alan Adler, un senior executive con una rilevante esperienza nel settore Sport & Entertainment, al timone di questo sodalizio con la F1.

Una scelta di mercato

“Il Brasile è un mercato molto importante per la Formula 1, con appassionati devoti e una lunga storia in questo sport. La gara in Brasile è sempre stata un punto culminante per i nostri tifosi, i piloti e i nostri partner e non vediamo l’ora di offrire agli appassionati di Formula 1 un’emozionante gara a Interlagos nel 2021 e nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato Chase Carey, CEO di Formula 1. Il Paese del Sud America, infatti, oltre a vantare una grande tradizione a livello sportivo, avendo donato alla F1 piloti come Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello e Felipe Massa – solo per citarne alcuni -, ha anche un massiccio schieramento di tifosi che non vede l’ora di vedere le monoposto della massima competizione motoristica, girare sul proprio circuito.

Le parole del sindaco di San Paolo

“È una grande gioia poter annunciare che Interlagos continuerà ad ospitare uno degli eventi più importanti del mondo dell’automobilismo sportivo. Abbiamo fatto un grande sforzo per mantenere la gara nella nostra città”, ha detto Bruno Covas, sindaco di San Paolo. “Disponiamo di solide infrastrutture per i turisti, di sicurezza pubblica e offriamo servizi di prim’ordine. Crediamo che ospitando il Gran Premio, oltre a promuovere la nostra città nel mondo, continueremo a portare importanti contributi come la creazione di posti di lavoro e la generazione di reddito”, ha concluso.