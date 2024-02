EVO7: caratteristiche, motori e dimensioni del SUV a 7 posti che costa meno di 30.000 euro

EVO7 è l’ultima novità alla gamma del marchio di DR Automobiles. Il SUV ha debuttato lo scorso autunno. design più affilato rispetto alle altre, la nuova ammiraglia del marchio EVO condivide gran parte della meccanica con i suoi modelli della famiglia, ma incorpora soluzioni tecniche e tecnologiche esclusive che la collocano come la vetta dell’offerta Evo.

EVO7: dimensioni, design, caratteristiche e prezzo del SUV a 7 posti di DR Automobiles

L’Evo7 è una SUV di segmento D dalle dimensioni generose: lunga 4.795 mm, larga 1.870 mm e alta 1.758 mm. Il passo è di 2.810 mm, con carreggiate anteriore e posteriore rispettivamente di 1.575 mm e 1.590 mm. Il peso in ordine di marcia è di 1.605 kg, con un peso massimo a pieno carico di 2.160 kg. La Evo7 offre un’interno completo e ricco di funzionalità, con strumentazione digitale da 10″, un monitor centrale da 12,3″ per il sistema di infotainment (compatibile con Android Auto e Apple CarPlay), ampi vani portaoggetti e una leva del cambio automatico che non occupa eccessivo spazio sul tunnel centrale.

EVO7 offre due diverse configurazioni per gli interni, con sei poltrone singole nella prima opzione e sette posti, incluso un divano abbattibile, nella seconda. In entrambi i casi, il volume di carico utile varia da 230 a 1.050 e 1.900 litri (calcolati fino al tetto), a seconda della disposizione dei sedili.

La Evo7 si differenzia dal resto della gamma per essere disponibile esclusivamente con un motore turbo benzina senza la possibilità di una versione GPL. Il propulsore è un 1.5 turbo benzina a 4 cilindri, erogante 174 CV e 288 Nm di coppia, con un consumo medio dichiarato di 7,4 l/100 km. La trazione è solo anteriore, e il cambio è il classico automatico a doppia frizione a 6 rapporti, impiegato anche in altri modelli del Gruppo DR.

Il modello di punta della gamma Evo, la Evo7, è proposto a un prezzo chiavi in mano di 29.900 euro, comprensivo della messa su strada. A questo importo vanno aggiunti l’IPT e i costi di immatricolazione. A titolo di confronto, la DR 7.0 a sette posti parte da 32.900 euro.