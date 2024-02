DR Automobiles è destinata a diventare uno dei principali attori europei

DR Automobiles sembra proiettata a diventare un attore di rilievo in Europa, avendo superato l’anno scorso marchi come MG, Alfa Romeo, Mini, Cupra, Tesla e Volvo nel suo mercato interno. Nel 2023, la casa italiana è entrata tra i primi 20 marchi italiani, registrando la vendita di 32.650 nuove auto e conquistando una quota di mercato del 2,1 per cento, con una crescita su base annua del 34 per cento.

DR Automobiles lo scorso anno ha registrato la vendita di 32.650 nuove auto e conquistando una quota di mercato del 2,1%

Il notevole incremento del 193 per cento nel 2022 ha spinto DR Automobiles a espandersi all’estero, approdando in Bulgaria, Francia e Spagna. Fondata nel 2006 in Molise dall’ex concessionario Fiat Massimo Di Risio, DR ha avuto l’obiettivo di capitalizzare la crescente produzione di auto economiche in Cina.

Lo scorso anno l’azienda ha ampliato le proprie strutture di produzione, introducendo quattro linee di assemblaggio per raggiungere una capacità annua di oltre 50.000 auto. Inoltre, ha potenziato la capacità di produzione di veicoli elettrici, ha effettuato aggiornamenti nei centri di ricerca, sviluppo e progettazione, e ha costruito un nuovo magazzino di pezzi di ricambio. Nei giorni scorsi inoltre il produttore italiano ha rafforzato i suoi legami con i cinesi di BAIC che hanno ribadito che che DR è partner esclusivo dei suoi prodotti in Europa.

DR Automobiles dunque sembra essere sempre più lanciato in Europa dove nel 2024 sono previste numerose novità. Questa espansione comporterà anche una ridefinizione dell’assetto organizzativo sul piano commerciale. Al momento, la rete di vendita italiana conta complessivamente 270 concessionari e 350 centri di assistenza per DR ed EVO. La rete Sportequipe ed X, che attualmente conta su 30 concessionari, è in fase di espansione. I nuovi marchi avranno reti di vendita dedicate.