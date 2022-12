L’erede della Lamborghini Aventandor sarà ibrida [Video]

Un prototipo dell’erede della Lamborghini Aventandor, vestito con le forme della vettura attuale, è il protagonista del nuovo video pubblicato da Varryx nel suo canale YouTube. L’esemplare, in nero opaco, nasconde la meccanica del modello di prossima uscita, che sancirà la fine dei V12 esclusivamente a scoppio della casa di Sant’Agata Bolognese. ‎Sulla discendente, infatti, il sistema propulsivo sarà ibrido plug-in, con una potenza combinata, secondo le indiscrezioni apparse in rete, di circa 1000 cavalli: la stessa cifra della Ferrari SF90 Stradale.

Una veste insolita

Come sottolinea Varryx nella didascalia del suo filmato, questo muletto di prova è diverso da quelli visti in passato, perché si lega di più, sul piano visivo, alla supercar attuale, da cui mutua gran parte dell’abito. Non mancano delle modifiche vistose, che si concentrano prevalentemente sullo specchio di coda. Guardando i fotogrammi si notano degli scarichi aggiuntivi nella parte alta: questi sono quelli veri, mentre gli altri sono dell’Aventador, lasciati lì per confondere l’attenzione.

Una Lamborghini elettrificata

Il fatto che sotto il cofano si nasconda una motorizzazione ibrida è confermato dalla presenza di diversi adesivi gialli con avvertimento di “alta tensione”. Al momento si sa poco sulla nuova vettura, ma presto il quadro dovrebbe arricchirsi di notizie. Sarà nostra cura fornirvele in tempo reale. La futura ammiraglia della casa del “toro” non sarà il primo passo del marchio nel territorio dell’elettrificazione, ma qui la tecnologia avrà caratteristiche completamente diverse da quella mild hybrid già vista sulla Sián e sulla Countach LPI 800-4.

Il futuro imposto dalle leggi

Fa un certo effetto vedere la regina della gamma “ordinaria” di Lamborghini rinunciare a un motore endotermico puro, ma le norme di legge sempre più restrittive e i vincoli futuri sull’omologazione impongono, purtroppo, un cambio di passo rispetto alla gloriosa tradizione. Il vero problema sarà con le auto 100% elettriche, perché le ibride lasciano ancora centralità alla magia e al sonoro romanticismo delle supercar a scoppio. A voi il video!