Il produttore tedesco di quadricicli elettrici ElectricBrands ha mostrato per la prima volta al pubblico, al Jubiläums Expo, il suo camper e la sua micro-car, entrambi quadricicli (pesante e leggero), denominati ElectricBrands XBus ed Evetta.

La presentazione avviene esattamente un anno dopo l’anteprima mondiale del suo furgone elettrico modulare, precedentemente chiamato eBussy. Il comunicato stampa dell’azienda non ha rivelato molte informazioni sull’XBus Camper a parte il fatto che è “in cima alla lista delle prenotazioni dei clienti”. Gli ordini, insomma, sono aperti.

A prima vista dalle foto emergono diverse caratteristiche interessanti del camper come il piccolo tetto a soffietto per aumentare lo spazio per la testa all’interno, un “cassetto” estraibile nella parte posteriore che sembra estendere la zona letto e un supporto sul tetto per bagagli aggiuntivi.

ElectricBrands XBus ed Evetta: il camper

Sappiamo anche, dal sito web di ElectricBrands, che l’XBus Camper dispone di una zona notte per due persone e di una cucina salvaspazio con lavello, frigorifero e piastra elettrica.

Il sito Web elenca anche i dettagli sul propulsore, che sembra invariato rispetto a quanto annunciato da ElectricBrands l’anno scorso. Per soddisfare i requisiti della classe L7e europea (quadricicli pesanti), la potenza continua dei motori ai quattro mozzi delle ruote è di 15 kilowatt (20 cavalli), con 56 kilowatt (75 cavalli) possibili come potenza di picco per un breve periodo.

Autonomia

La batteria presenta una struttura modulare in pacchetti da 1,25 kWh ciascuno, consentendo l’installazione di capacità comprese tra 10 e 30 kWh nel telaio, a seconda dell’applicazione. L’autonomia con un pacchetto da 10 kWh nel ciclo misto è stimata fino a 140 chilometri. Il costruttore ha spiegato che ogni modulo aggiuntivo da 1,25 kWh aggiunge fino a 17,5 chilometri (10,8 miglia) di autonomia.

Secondo ElectricBrands le batterie sono “agli ioni di litio prive di cobalto di produzione tedesca”, il che potrebbe indicare che hanno una chimica al litio ferro fosfato (LFP).

Dimensioni

Essendo un quadriciclo, l’XBus è piuttosto piccolo, misura 3.945 millimetri di lunghezza e offre un carico utile fino a 1.100 chilogrammi. La velocità massima è di poco superiore ai 100 km/h. Il configuratore ufficiale elenca un prezzo di partenza, valido per il mercato tedesco, di € 30.170 per l’XBus Camper , inclusa una tassa di prenotazione di € 3.017. Le consegne per la linea XBus dovrebbero iniziare nel 2023.

ElectricBrands XBus ed Evetta: la micro-car

Oltre all’XBus Camper, ElectricBrands ha presentato il quadriciclo leggero, completamente elettrico Evetta, che prende ispirazione dalla classica Isetta, proprio come il Microlino.

Precedentemente conosciuta come Karo e Karolino, l’Evetta è stata progettata dall’ex produttore di veicoli Artega. Dalla primavera del 2022 Artega è stata completamente integrata nel gruppo di società ElectricBrands.

L’azienda tedesca afferma che l’Evetta è quasi pronta per la produzione e viene prodotta nel sito di Gottinga. La microcar lunga 2,5 metri ha un’autonomia dichiarata di 200 chilometri e una velocità massima di 90 km/h. Inoltre una versione cargo sembra far parte della gamma.

I preordini si apriranno online il 22 luglio, con ElectricBrands che stima che le prime Evette saranno consegnate ai clienti il ​​prossimo anno.