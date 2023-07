Ecco il motore elettrico da quasi 1.000 cavalli che pesa meno di 50 kg

Uno delle maggiori differenze tra auto a combustione e auto elettriche è che queste ultime possono avere motori potenti ma dalle dimensioni davvero ridotte. Un esempio di ciò è questo motore elettrico da quasi 1.000 cavalli che pesa meno di 50 kg che è stato realizzato dall’azienda inglese Helix. Conosciuto con il nome di ” SPX177 “, questo propulsore il risultato del lavoro di questi specialisti che probabilmente lo hanno sviluppato appositamente per Lotus.

Del resto si sa già che questa azienda ha avuto a che fare con lo sviluppo dell’esclusiva Evija, una hypercar elettrica al 100% che offre prestazioni davvero da capogiro. La potenza massima di questo motore è di 711 kW, che equivale a 966 cavalli. Tutto questo è racchiuso in una custodia compatta lunga solo 261 millimetri.

Ecco il motore elettrico che pesa meno di 50 kg ma che offre prestazioni davvero incredibili

Gli esperti della sezione speciale X-Division di Helix hanno spiegato che il motore elettrico che pesa appena 41 kg è progettato per avere un sistema di raffreddamento integrato , che è una delle vere chiavi per offrire una potenza così elevata in modo continuo ed esplodere quando il guidatore lo ritiene opportuno. Si tratta di un motore trifase che distribuisce la sua potenza attraverso due inverter che pensano 13 kg. Senza questi due inverter il solo motore elettrico pesa appena 28 kg.

“Il motore potrebbe potenzialmente fare ancora di più”, afferma Derek Jordanou-Bailey, ingegnere capo di Helix. “Abbiamo utilizzato solo materiali di fascia alta e ci siamo orientati al nostro patrimonio di sport motoristici”, ha spiegato Jordanou-Bailey. Insomma si tratta indubbiamente di una tecnologia di altissimo livello.