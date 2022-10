DS 9 Opéra Première, la massima espressione del lusso francese

La gamma della DS 9, ammiraglia del marchio francese di carattere premium del Gruppo Stellantis, si allarga verso l’alto con l’introduzione della nuova versione top di gamma DS 9 Opéra Première. Con questo allestimento, la DS 9 offre il non plus ultra del lusso e dell’esclusività, abbinato alla tipica eleganza e raffinatezza del gusto francese. Questa imponente vettura quattro porte ibrida plug-in porta in dote specifiche estetiche e una dotazione praticamente full-optional, il tutto implementato da una meccanica elettrificata e ricaricabile alla spina.

DS 9 Opéra Première: allestimento lussuoso e artigianale

Realizzato in maniera praticamente artigianale dalla squadra “Colours and Materials” e dai tappezzieri di DS, l’abitacolo risulta impreziosito con rivestimenti in pelle Nappa color Grigio Perla che personalizzano sia la plancia, i pannelli porta e i sedili con finiture in Point Perle e trama a cinturino. Il cielo della vettura sfoggia invece un rivestimento in alcantara Pebble Grey.

Questo speciale allestimento si riconosce per i badge specifici applicati sul corpo vettura, con quest’ultimo che può essere personalizzato con quattro colorazioni: Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Bianco Perla e Viola Ametista.

DS 9 Opéra Première: fino a 360 CV

La DS 9 Opéra Première viene proposta con due differenti livelli di potenza: si parte dalla versione 250 con motore PureTech a benzina da 200 CV abbinato ad una unità elettrica da 110 CV, per una potenza complessiva di 250 CV e un’autonomia in modalità 100% elettrica di ben 73 km nel ciclo combinato WLTP. Come top di gamma troviamo la motorizzazione 360 con trazione integrale, ottenuta con l’aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore che permette di raggiungere una potenza totale di ben 360 CV. Grazie all’abbondante cavalleria, la DS 9 promette un’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Dotazione completa

Gli optional disponibili sono davvero poco, considerando che la dotazione di serie offerta dall’allestimento Opéra Première è decisamente completo. L’equipaggiamento comprende quello dell’allestimento Rivoli+, tra cui spiccano le sospensioni Active Scan e il Drive Assist con guida autonoma di livello 2. A questi accessori vengono aggiunti il DS Night Vision, l’Extended Safety Pack, il DS Park Pilot, il tetto apribile, il sistema audio Focal Electra e il DS Lounge Seats Pack.

Prezzi

Al momento, il Costruttore francese non ha comunicato il listino ufficiale della DS 9 Opéra Première, ma secondo indiscrezioni dovrebbe superare la soglia dei 78mila euro.