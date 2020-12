DS 7 Crossback 2021: nuovi allestimenti e prezzi

A tre settimane dall’annuncio relativo alla composizione di gamma, DS dettaglia i prezzi e le dotazioni della aggiornata lineup DS 7 Crossback per il mercato italiano.

Le configurazioni proposte per il SUV di fascia alta di Psa sono quattro, suddivise in due “gruppi” ciascuno dei quali funzionale ad una precisa immagine e, quindi, a ben definite peculiarità di impiego: “elegante” e “sportivo”.

DS 7 Crossback Business

DS 7 Crossback Grand Chic

DS 7 Crossback Performance Line

DS 7 Crossback Performance Line +.

Gli importi di vendita partono da 37.200 euro per DS7 Business, da 38.200 euro per DS7 Performance Line; e fino a 59.200 euro per DS7 E-Tense 4×4 Grand Chic.

Il lato più elegante

Per tutte le versioni, elemento in comune sono i cerchi da 19”. A loro volta, le declinazioni “Business” (entry level) e “Grand Chic” (improntata maggiormente ad un’allure di elevata raffinatezza), indica DS, puntano i propri riflettori su versatilità di utilizzo e su un ampio portafoglio di contenuti. All’equipaggiamento “standard”, in effetti, DS 7 Crossback Grand Chic aggiunge equipaggiamenti particolarmente ricercati, fra i quali spiccano:

Il modulo DS Active Scan Suspension con ammortizzatori controllati da una videocamera ad alta velocità dedicata

Le finiture “Rivoli” in pelle Art Basalt

Il dispositivo di ricarica per device portatili Wireless Charging

I gruppi ottici DS Active Led Vision.

Fra i due allestimenti, la differenza di prezzo è di 6.500 euro: una cifra che concorre ad esprimere concretamente la definizione “Full Optional” che contraddistingue l’allestimento di fascia superiore “Grand Chic”.

Il volto più dinamico

Il carattere di sportività portato in dote da DS 7 Crossback si manifesta nelle due configurazioni “Performance Line” e “Performance Line+”, la cui differenza di prezzo è nell’ordine di 4.500 euro. All’allestimento “di partenza”, che presenta cerchi in lega “Beijing” da 19” e finiture abitacolo in Alcantara, la variante Performance Line+ aggiunge, nell’ordine:

Barre longitudinali sul tetto verniciate in nero brillante

Specchi retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico e provvisti di funzione Memory

Sistema Comfort Access

DS Active Led Vision

Sistema DS Sensorial Drive

Portellone ad azionamento elettrico

Ripiano di carico regolabile

Sistema di ricarica wireless per smartphone

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore.

Il pacchetto “Performance Line Pelle” propone, in più, un ulteriore step in fatto di esclusività nelle dotazioni. Fra gli accessori che ne fanno parte ci sono il rivestimento in pelle Nero Basalto Performance per i sedili, la regolazione elettrica per i sedili anteriori ed un orologio B.R.M. “R180”.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, la gamma DS 7 Crossback conferma l’ampio ventaglio di unità motrici, che vanno ad abbracciare anche il più recente scenario all’insegna dell’elettrificazione.