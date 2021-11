Drako Dragon, l’hyper car elettrica che sfida Tesla e Rimac

EV Lab, un’azienda di veicoli elettrici con sede a Dubai, ha collaborato con Drako Motors della Silicon Valley per presentare un’anteprima della supercar elettrica Drako Dragon. Sarà la prima volta che il veicolo verrà mostrato in Medio Oriente prima del suo lancio ufficiale all’inizio del 2022. Il debutto privato della Dragon sarà aperto a una clientela esclusiva di EV Lab che ha lavorato con varie organizzazioni per promuovere il trasporto sostenibile.

4 motori elettrici per 1.200 CV

La Dragon è dotata di un powertrain a quattro motori che offre un sostanziale aumento della coppia e i suoi inverter sono stati aggiornati, per gestire il carico aggiuntivo, rispetto alla GTE svelata nel 2019.

Avrà più di 1.217 CV e 8.880 Nm di coppia e sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La sua batteria è dotata di una nuova tecnologia a celle per una migliore potenza, autonomia e longevità, nonché un sistema di raffreddamento aggiornato.

EV Lab e Drako rilasceranno maggiori dettagli man mano che si avvicina il lancio ufficiale della Dragon, che Chalhoub ha descritto come “la più potente vettura GT mai realizzata”.

Dean Drako, presidente, co-fondatore e amministratore delegato di Drako Motors, ha affermato: