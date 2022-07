Anche se potreste non aver mai sentito parlare della società di tuning tedesca S. Bader Karosserie und Lack, questo tuning della Dodge Charger SRT Hellcat vi farà sicuramente ricordare il suo nome.

Dodge Charger SRT Hellcat: body-kit estetico, look molto più aggressivo

Non soddisfatto del powertrin originale, già di per se impressionante, della SRT Hellcat Widebody, il tuner ha montato sulla American car un pacchetto ancora più stravagante, denominato Lion’s Kit. Questo pacchetto include estensioni per i passaruota che aggiungono 6 cm su ciascun lato nella parte anteriore e 10 cm su ciascun lato nella parte posteriore, il che significa che il body-kit le fa raggiungere una larghezza complessiva di 2,10 metri, rendendola più larga persino di una Lamborghini Aventador.

Oltre ad aggiungere una larghezza extra alla carrozzeria, queste appendici rendono la super berlina americana ancora più aggressiva del normale. A complemento dei passaruota c’è anche un grande spoiler posteriore in stile ducktail sul cofano del bagagliaio.

Ruote personalizzate e assetto modificato per la Dodge Charger SRT Hellcat di Bader

È stato inoltre installato un nuovo set di ruote Schmidt FS Line da 21 pollici che hanno un design dei raggi color rame scuro e sono avvolte con pneumatici 295/35 per il treno anteriore e 355/25 per il treno posteriore. È stato inoltre montato un set di distanziali da 25 mm (0,9 pollici) per garantire che le ruote si trovino perfettamente a filo con i nuovi parafanghi. A completare le modifiche estetiche ci sono a anche novità per quanto riguarda il telaio e l’assetto. In questo caso la modifica riguarda un set di sospensione regolabili KW Variant 4 e vari componenti di regolabili firmati Eibach.

Dodge Charger SRT Hellcat Bader Guarda le altre 17 fotografie →

Upgrade meccanico

Anche dal punto di vista meccanico ci sono importanti modifiche per il V8 sovralimentato da 6,2 litri della Dodge Charger SRT Hellcat. Le novità riguardano un nuovo impianto d’aspirazione, un impianto di scarico ancora più tonante e un differenziale adatto alla potenza extra. I dati tecnici definitivi non sono stati comunicati, anche se questa Charger SRT Hellcat dovrebbe esser capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di superare i 326 km/h di velocità massima.