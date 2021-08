F1: Damon Hill torna in pista a Silverstone sulla Williams FW18

Le monoposto di Formula 1 di una volta erano più emozionanti. Questa frase è ricorrente fra gli appassionati, specie con riferimento al sound, oggi decisamente meno appagante. Il video odierno conferma la bontà di questa opinione e mostra una Williams FW18 in azione sulla pista di Silverstone, con Damon Hill al volante.

L’occasione per effettuare le riprese è giunta durante l’evento “The Classic“, andato in scena sulla pista di Silverstone lo scorso weekend. Qui l’ex campione del mondo di Formula 1 si è potuto sedere nuovamente al posto guida del bolide da Gran Premio che lo accompagnò al successo iridato nel 1996. In quella stagione difese i colori del team di Grove insieme a Jacques Villeneuve. Ora Damon Hill è tornato a condurre, per una circostanza speciale, la sua vecchia Williams FW18, con cui ha deliziato il pubblico presente all’appuntamento di Silverstone, dedicato alle auto old shool.

Il rombo del motore V10 Renault è stato una gradita sorpresa per le orecchie degli appassionati, rapiti dal fascino delle sue note. Mi dispiace per le Formula 1 dei nostri giorni, ma il paragone è impietoso per esse. Ricordiamo che la Williams FW18 fu un’autentica dominatrice della stagione sportiva 1996, ottenendo 12 vittorie (di cui 6 doppiette) e altrettante pole position su 16 gare del calendario agonistico. Non poteva andare meglio. Al mondiale piloti guadagnato da Hill si aggiunse la piazza d’onore di Villeneuve e il titolo costruttori per il team inglese.