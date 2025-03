Dacia Sandero in offerta a marzo: l'utilitaria a 89 euro al mese

Con 11.473 unità vendute nei primi due mesi del 2025, di cui 5.896 immatricolate a febbraio, e un prezzo base di 13.950 euro, la Dacia Sandero si conferma come leader indiscussa nel segmento delle utilitarie in Italia.

Dacia Sandero, l’offerta del mese

Questa berlina di segmento B, prodotta dal gruppo Renault, consolida la sua posizione di riferimento nel mercato nonostante una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Per mantenere il suo primato, il marchio ha lanciato una promozione interessante sulla versione Stepway Expression Eco-G 100, valida fino alla fine di marzo 2025.

L’offerta prevede un anticipo di 4.920 euro e rate mensili di soli 89 euro per 35 mesi, con un TAN del 3,99% e un TAEG del 5,61%. Questo piano finanziario risulta molto competitivo, soprattutto se confrontato con il TAEG del 12,72% proposto da Fiat per la Panda. È un’opportunità che potrebbe attrarre molti automobilisti in cerca di soluzioni vantaggiose nel panorama delle offerte Dacia 2025.

Varie opzioni

Per chi desidera un’opzione ancora più economica, la Sandero Stepway Essential con motore SCe 65 CV rappresenta una valida alternativa, sempre al prezzo base di 13.950 euro. Questa versione offre accessibilità senza compromessi sulla qualità che caratterizza il marchio.

Tra i punti di forza della gamma spicca la motorizzazione bi-fuel benzina-GPL della Stepway Eco-G 100. La Sandero Stepway GPL è apprezzata per l’efficienza nei consumi e l’autonomia estesa garantita dalla doppia alimentazione. Inoltre, il design moderno e la versatilità d’uso continuano a conquistare il favore degli automobilisti italiani.

Grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alla capacità di rispondere alle esigenze diversificate della clientela, la Dacia Sandero si conferma un successo nel mercato delle berline segmento B in Italia, consolidando ulteriormente la sua reputazione positiva tra gli automobilisti.