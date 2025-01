La casa automobilistica Dacia sta sviluppando un nuovo SUV Coupé, un modello che punta ad ampliare l’offerta del marchio rumeno con un design moderno e caratteristiche all’avanguardia. Inizialmente destinato al mercato sudamericano, non si esclude un possibile debutto anche in Europa, dove questa tipologia di veicoli sta guadagnando sempre più consensi.

Dacia, sfida in Sud America

Questo nuovo modello, che potrebbe essere lanciato in Sud America con il nome di Renault Niagara, si distingue per un tetto spiovente e un profilo sportivo, allontanandosi dai canoni tradizionali dei SUV. Secondo le prime indiscrezioni, non utilizzerà la piattaforma della Duster, come ipotizzato inizialmente, ma potrebbe derivare dal recente Dacia Bigster. Quest’ultimo, un SUV di grandi dimensioni, si è già fatto notare per il suo spazio interno generoso, le tecnologie avanzate e un prezzo competitivo, che in Italia parte da 24.800 euro.

Il Dacia Bigster, con la sua funzione Easy Fold per abbattere rapidamente i sedili posteriori e il supporto alla guida autonoma, rappresenta un punto di riferimento nella gamma del marchio. Il nuovo SUV Coupé potrebbe ereditare queste caratteristiche, rendendolo un’opzione interessante sia per il mercato sudamericano che per quello europeo. In Europa, in particolare, potrebbe posizionarsi come alternativa economica alla Renault Rafale, andando a coprire il segmento lasciato scoperto dalla Renault Arkana.

L’obiettivo del brand romeno

L’obiettivo di Dacia è evidente: competere direttamente con il Fiat Fastback, un SUV Coupé del gruppo Stellantis già presente sul mercato sudamericano. Questa strategia potrebbe consolidare ulteriormente la posizione del marchio nel segmento dei SUV, dove ha già riscosso successo con modelli come la Sandero e la Duster.

Nonostante le informazioni ufficiali siano ancora limitate, l’annuncio di un SUV Coupé targato Dacia sta suscitando grande interesse. Se il progetto dovesse concretizzarsi anche in Europa, rappresenterebbe un’importante evoluzione per il brand, combinando un design accattivante con la filosofia di accessibilità che da sempre lo contraddistingue.