Cupra Tavascan: svelata la Extreme E Concept da gara

Alla kermesse IAA Mobility 2021, il nuovo Salone di Monaco di Baviera 2021 attualmente in corso, è stata esposta anche la Cupra Tavascan Extreme E Concept, ovvero la concept car che rappresenta la versione da gara della futura SUV coupé a propulsione elettrica.

Stampa 3D per i pannelli della carrozzeria

Destinata al campionato Extreme E, la nuova Cupra Tavascan Extreme E Concept è riconoscibile per l’estrema carrozzeria con i pannelli realizzati mediante la stampante 3D. Inoltre, è dotata del pacco delle batterie da 54 kWh, mentre lo spunto 0-100 km/h in accelerazione è coperto in 4,0 secondi.

La versione di serie nel 2024

La configurazione Extreme E Concept rappresenta l’ulteriore passo verso la produzione per la Cupra Tavascan, la SUV coupé a propulsione elettrica esposta come concept car al Salone di Francoforte del 2019. L’omonima versione di serie, stando a quanto dichiarato dal management del brand sportivo spagnolo, debutterà nel corso del 2024.