Cupra Leon VZ by ABT

ABT ha svelato le sue novità per la nuova ABT Cupra León e ABT Cupra León Sportstourer. Si tratta di un tuning che apporta alcuni miglioramenti per la cinque porte compatta e la variante familiare che ritoccano leggermente l’immagine e ne fanno risaltare le prestazioni.

La Leon Cupra è la compatta sportiva di riferimento spagnola sin dalla prima generazione nel 1999. La quarta generazione, firmata Cupra, ha appena un anno sul mercato e ora ABT ne migliora l’immagine e le performance.

Modifiche estetiche

Le modifiche estetiche sono sobrie e poco radicali, come di consueto per il preparatore tedesco e bisogna guardare più da vicino per accorgersi che i dettagli verniciati in rame sono ora dello stesso colore della carrozzeria, così come il diffusore posteriore. Inoltre entrambe le versioni della CUPRA León guadagnano in stile grazie ai nuovi cerchi in lega “ABT Sport GR” da 20 pollici di diametro rifiniti in nero lucido o opaco.

Assetto

Naturalmente queste migliorie si completano anche con uno speciale ritocco all’assetto. Le nuove molle degli ammortizzatori riducono l’altezza della scocca di 30 millimetri e incattiviscono non solo l’estetica, ma forniscono anche più grip a entrambi i modelli. In particolare alle versioni “VZ”.

Upgrade meccanico

Dal punto di vista meccanico, nel caso della Leon VZ a cinque porte, gli originali 300 CV e 400 Nm di coppia prodotti dal motore 2.0 TSI, diventano 360 CV e 450 Nm, e nella station wagon che ha la trazione integrale e prestazioni leggermente superiori si arriva a 370 CV.