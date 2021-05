Il conducente di un blindato portavalori sfugge ad un attacco armato [Video]

Scene da film, ma non siamo ad Hollywood. Qui tutto è drammaticamente reale. Stiamo parlando dell’assalto a un furgone blindato portavalori, ripreso dalla dashcam di bordo. Il fatto si è consumato a Pretoria, in Sudafrica, dove un gruppo di malviventi ha cercato di bloccare il veicolo, a colpi di arma da fuoco. L’autista del mezzo, un pick-up Toyota allestito per il trasporto valori, ha mantenuto la calma ed ha agito con grandi abilità tattiche, scongiurando il peggio.

Incredibile la compostezza dei due in uno scenario da guerra come questo. Nei fotogrammi si vede come l’autista, nonostante la concitazione del momento, abbia il pieno controllo della situazione. A un certo punto è stato costretto a fare un’inversione ad U, dirigendosi con grande coraggio verso i criminali, non prima di aver avvisato l’altro soggetto a bordo del tiro al bersaglio che si stava scatenando verso di loro, ad opera della controparte. Per fortuna nessuno dei due è stato colpito.

Dopo essersi fermato, il conducente del furgone portavalori ha aperto la porta ed è sceso, prendendo in mano un fucile d’assalto M4. Non sappiamo cosa sia successo negli istanti successivi, ma l’autista ha messo i piedi a terra con grande sicurezza. La cronaca riporta che nessuno si è fatto male. Del resto, pare che l’eroe del giorno sia un grande professionista. Si dice che abbia fatto parte della SAPS Special Task Force e che sia pure capoistruttore dei corsi di Fortis Pro Active Defence’s Lone Operator.

Un secondo filmato, che mettiamo in coda al post, analizza l’azione dal punto di vista tattico. Qui si evidenzia la notevole preparazione di questi due uomini della sicurezza privata. Il loro è stato un ottimo lavoro. Quando si trasportano dei valori preziosi si è consapevoli che le cose possono mettersi male da un momento all’altro. In casi del genere, nella pianificazione del percorso, bisogna assicurarsi di conoscere bene le proprie risorse e i possibili supporti, in ogni parte del viaggio.

Importante avere un quadro chiaro delle strade alternative, delle vie di fuga, dei ripari sicuri, della stazioni di polizia, degli ospedali e di quant’altro. Quelli che siedono al posto del passeggero devono aiutare, anche sul fronte della comunicazione e della visione strategica. Ciò consente al conducente di concentrarsi su ciò che deve fare in termini di gestione dinamica del veicolo. Nel complesso, i due protagonisti del video hanno fatto un lavoro incredibile con il loro furgone portavalori. A voi le immagini.