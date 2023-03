Con Opel Vivaro Alpincamper si va in vacanza

La trasformazione è stata opera degli specialisti di Alpincamper, attività che si trova nella città bavarese di Lenggries, sul confine tedesco-austriaco. Dopo un meticoloso lavoro, Opel Vivaro è diventato un camper in grado di ospitare da due a quattro persone. Vi raccontiamo i particolari della “mutazione” e su quale base meccanica è avvenuta. Non siamo a conoscenza dei prezzi, per i quali ci si deve rivolgere direttamente ad Alpincamper.

Alpincamper 4 per la famiglia

Per i normali spostamenti ha due sedili aggiuntivi nella parte posteriore, con attacchi Isofix per i piccoli passeggeri, mentre davanti si trova il sedile del conducente e quello del passeggero girevole. Al posteriore trova posto una panca che può essere convertita in letto matrimoniale della misura 1,20 x 1,95 metri, mentre sotto il tetto pop-up è possibile stare comodamente o allestire una superficie per sdraiarsi. Da qui si può godere della vista esterna grazie a tre ampie finestre. L’Alpincamper Vivaro 4 ha un modulo cucina (dove trova posto anche il compressore per la cella frigo) con lo spazio utile per riporre quanto serve e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico, invece il fornello singolo è alimentato da una cartuccia a gas. Il soggiorno è isolato e rivestito in feltro e la luce esterna filtra dai finestrini laterali, posteriori e dalla cabina di guida, mentre le luci a LED bianche illuminano l’ambiente di sera. Alpincamper 4 si può utilizzare anche per i viaggi neimesi invernali, usufruendo del riscaldatore ausiliario Webasto che rende l’ambiente sufficientemente caldo. Completano la dotazione tecnica la batteria al litio con booster di ricarica EURO 6, attacco esterno ed interno da 220 volt e caricabatterie per la seconda batteria.

Alpincamper 2 per una coppia

Rispetto al “4”, oltre al fatto di poter ospitare per bene al massimo una coppia, ha il tetto pop-up che in questo caso non offre una superficie d’appoggio ma soltanto uno spazio libero alto fino a 1,90 metri di altezza. Per dormire basta convertire il divano nella parte posteriore in un letto matrimoniale, allestito con un materasso di 10 centimetri di spessore. Il modulo cucina ha due fuochi con accensione elettrica e un lavello integrato. Inoltre, viene fornito anche un tavolo pieghevole integrato.

Motore, dotazione e accessori

Tutte e due le versioni sono mosse da un motore diesel di 2,0 litri con una potenza di 145 CV, una coppia di 370 Nm e cambio automatico a 8 marce. Opel Vivaro Alpincamper offre di serie un sistema multimediale che include la ricezione radio digitale e numerosi sistemi di assistenza alla guida come l’Hill Start Assist, il cruise control e limitatore di velocità, nonché i sensori posteriori, che rendono le manovre molto più facili. Per spingersi anche su strade con fondi sconnessi o di diverso tipo, c’è un pacchetto per strade accidentate che prevede 25 millimetri in più di altezza da terra e il sistema Advanced Grip Control per sabbia, fango e neve. Tra gli accessori che si possono richiedere come optional troviamo le tende estraibili, i binari per il fissaggio di una grande tenda, gli pneumatici off-road e persino un pannello solare.