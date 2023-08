Come con lo smartphone: uno youtuber asciuga un’auto elettrica nel riso [VIDEO]

Uno youtuber ha sperimentato un metodo insolito per asciugare un’auto elettrica bagnata: immergerla nel riso. Il protagonista di questa impresa è Rich Benoit, noto per il suo canale YouTube “Rich Rebuilds”, dove mostra le sue avventure nel riparare e modificare auto elettriche, soprattutto Tesla.

Auto elettrica danneggiata per l’acqua asciugata grazie a due tonnellate di riso

Benoit ha acquistato una Audi E-tron al prezzo di 56 mila dollari. Un vero affare se si considera che questa auto costa circa 110 mila dollari negli USA. Il forte sconto era dovuto al fatto che l’auto era stata danneggiata da un’alluvione, e il suo sistema elettrico era compromesso dall’acqua. Benoit ha deciso di provare a recuperarla, usando un metodo che si usa spesso per gli smartphone bagnati: il riso.

Nello specifico l’acqua aveva causato diversi difetti nella batteria ad alto voltaggio, nel sistema di raffreddamento, in diversi gateway CAN, nel sistema di assistenza alla guida e in altri punti. La sostituzione dei componenti costerebbe una fortuna.

Benoit ha costruito un enorme box dove ha messo l’Audi e-tron e lo ha riempito completamente di riso. L’idea era di sfruttare le proprietà igroscopiche del riso, ovvero la sua capacità di assorbire l’umidità. Benoit ha lasciato l’auto nel riso per una settimana, sperando che il riso asciugasse i componenti elettrici dell’auto. Si trattava di due tonnellate di riso scaduto.

Dopo alcuni giorni, Benoit ha estratto l’auto dalla vasca di riso, e ha provato ad accenderla. Il risultato è stato sorprendente: l’auto si è accesa e si è persino mossa. Ovviamente le condizioni non erano perfette. Infatti si segnalavano numerosi segnali di errore. Tuttavia ciò rappresenta già un notevole passo avanti rispetto alla situazione precedente.

Benoit ha quindi dimostrato che il metodo può funzionare anche per le auto elettriche, almeno in alcuni casi. Tuttavia, Benoit ha avvertito che si tratta di un esperimento pericoloso e non consigliabile, che potrebbe danneggiare ulteriormente l’auto o causare cortocircuiti o incendi. Benoit ha anche sottolineato che il riso usato per l’esperimento non è stato sprecato, era scaduto ed è stato donato a una fattoria locale.