Comau presenta le sue ultime innovazioni al BI-MU

Comau, leader globale nelle soluzioni di automazione industriale, partecipa alla 34a edizione di BI-MU, la fiera internazionale di riferimento per il settore delle macchine utensili e della robotica, che si terrà a Fieramilano Rho dal 9 al 12 ottobre 2024. In un panorama industriale in continua evoluzione, l’automazione si consolida come un fattore abilitante per affrontare sfide cruciali per le aziende: dall’aumento della qualità e della produttività, al miglioramento delle condizioni di lavoro, solo per citare alcuni aspetti. Per questo Comau presenterà a BIMU la sua visione per il futuro della produzione, basata su innovazione, sostenibilità e competenze.

Le sfide di Comau

Per Comau, azienda italiana e leader mondiale nella progettazione di soluzioni di automazione flessibili, che aumentano l'efficienza e ottimizzano i processi produttivi, 34.BI-MU è il contesto ideale per lanciare sul mercato le nostre più recenti tecnologie", ha affermato Pietro Gorlier, CEO di Comau. "Il nostro portafoglio completo ci consente di offrire soluzioni innovative e flessibili ai clienti che operano in un'ampia gamma di mercati. In particolare, i prodotti che abbiamo lanciato qui a BI-MU sono progettati per supportare numerosi e diversi settori in cui l'automazione registra una crescita a doppia cifra.

La presentazione di SmartReach

In occasione di questo importante evento, l’azienda presenta in anteprima mondiale SmartReach Comau, un sistema di nuova generazione che unisce la precisione di una macchina utensile all’agilità di un’articolazione a 5 assi, aprendo nuove frontiere nella lavorazione avanzata. Ma le novità non finiscono qui. Tra le innovazioni tecnologiche portate a BI-MU troviamo: