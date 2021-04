Citroen C1 Millenium: edizione speciale che punta su stile e tecnologia

La Casa del Double Chevron lancia sul mercato italiano la Citroen C1 Millenium, inedita versione speciale della nota ed apprezzata citycar francese, caratterizzata da un look personalizzato e da una dotazione di accessori specifica. Proposta esclusivamente con il propulsore 3 cilindri da 72 CV, la C3 Millenium sarà disponibile dal mese di giugno a partire da 14.250 euro.

Look trendy

Dal punto di vista estetico, la serie speciale “Millennium” si riconosce per i passaruota con dettagli in Nero Opaco, i copricerchi da 15 pollici Comet e i cristalli oscurati, non mancano inoltre i retrovisori esterni regolabili elettricamente.

Abitacolo alla moda e tecnologico

All’interno dell’abitacolo spicca l’accostamento cromatico “Metropolitan Grey” abbinato ai rivestimenti in tessuto “Urban Ride Collection 2” dedicato ai sedili e al volante in pelle. Dal punto di vista tecnologico segnaliamo la presenza dell’infotainment Touch Pad 7” che mette a disposizione la funzione Mirror Screen dedicata alla connettività del proprio smartphone.

Motore piccolo e scattante

Come anticipato in precedenza, la C1 Millenium è spinta da un piccolo propulsore tre cilindri da 1 litro in grado di scaricare 72 CV, più che sufficienti a regalare un ottimo brio alla vettura, complice la sua massa di appena 915 kg. Il motore risulta omologato Euro 6d ed è gestito da un cambio manuale.