Chevrolet Camaro: il discutibile tuning in stile spazzaneve

La Chevrolet Camaro è un’auto muscolosa e iconica della tradizione statunitense. Molti la considerano una buona base per delle elaborazioni, che a volte sconfinano nel territorio del pessimo gusto. Oggi ne abbiamo una prova, con un esemplare della sesta serie sottoposto a un discutibile tuning, mostrato da uno scatto condiviso nella sezione Shitty_Car_Mods di Reddit.

La trasformazione fa di questa vettura un prodotto davvero impresentabile, ma c’è chi non la pensa come me. Del resto, se sbocciano pezzi del genere, c’è qualcuno che li cerca. Non è tanto la veste grafica bicolore a guadagnare la scena: quella è un dettaglio insignificante nel mare magnum di interventi eseguiti da chi ha messo mano su questa Chevrolet Camaro.

Il “tocco” più appariscente è il vistoso e immenso splitter anteriore, che diventa una sorta di icona dell’esagerazione. Talmente brutto sul piano estetico da non poterlo guardare. Almeno in relazione ai canoni più consolidati dell’eleganza. A voler essere generosi, sembra la pala di uno spazzaneve. Non che il resto sia molto meglio: i passaruota e l’alettone posteriore sono sulla buona strada per guadagnare il trofeo dello squallore, ma passano quasi in secondo piano rispetto al trattamento della parte anteriore dell’auto. Il proprietario, comunque, ha trovato ciò che cercava. Contento lui…