Il mercato automobilistico globale è in subbuglio: 25% di dazi sulle auto importate da Canada e Messico, 3.000 euro di rincaro medio per veicolo in Italia e 139.243 immatricolazioni a febbraio 2025, con un calo del 6,7%. Questi numeri raccontano l’impatto delle nuove barriere doganali imposte dagli Stati Uniti, che stanno scuotendo l’intero settore.

Come possono aumentare i prezzi delle auto coi dazi

L’effetto di questa politica protezionistica va ben oltre i confini nordamericani, colpendo anche il mercato auto Italia. Secondo Federcarrozzieri, i consumatori italiani dovranno affrontare rincari significativi: il prezzo della Fiat Panda ibrida potrebbe aumentare di 1.595 euro, mentre una Toyota Yaris Cross potrebbe subire un incremento di quasi 2.900 euro. Non solo le vetture, ma anche la componentistica, dai sistemi di sicurezza alle parti meccaniche, sarà soggetta a forti aumenti.

Il Canada e il Messico giocano un ruolo cruciale nella produzione automobilistica globale. Il Messico, in particolare, con i suoi 3,5 milioni di veicoli prodotti annualmente, è un hub fondamentale per marchi come Volkswagen, Stellantis, Toyota e Honda. L’aumento dei costi di esportazione verso gli Stati Uniti sta generando una reazione a catena che si riflette sui prezzi globali.

Il costo medio in Italia

In Italia, la situazione è particolarmente critica: il costo medio di un’auto è passato da 21.000 euro nel 2019 a oltre 30.000 euro nel 2024. Come sottolineato dal presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, questi nuovi dazi rischiano di trasformare l’acquisto di un’auto nuova in un lusso per molte famiglie italiane.

I segnali di crisi sono già evidenti. Nel febbraio 2025, le immatricolazioni sono calate del 6,7% rispetto all’anno precedente. Nonostante la Fiat Panda mantenga la leadership con 11.896 unità vendute, seguita da Dacia Sandero e Citroën C3, le prospettive per il settore restano preoccupanti.